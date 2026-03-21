一般的に、「女の子に頼られたら、男は誰だって喜ぶもの」と思われていますが、必ずしもそうではないようです。世の男性が「実は迷惑…」と感じている頼み事には、どんなものがあるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「うわ、面倒くさい…!!正直、迷惑な『女子の頼み事』」をご紹介します。【１】トラブルのもとになるから、たとえ100円でも断りたい「お金貸してくれる？」「お金の貸