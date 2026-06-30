スキンケアとフレグランスが同時に体験できる、韓国のプレミアムビューティーブランド「FLORODORA（フローロドラ）」が、2026年7月1日（水）から7月9日（木）まで開催されるQoo10の大型セール「メガポ」に参加いたします。 本キャンペーンでは、2026年5月にQoo10ブランドライブで初披露し好評を博した新商品「ディープブルーシーセラム」をはじめ、ブランドを代表するフレグランスなどを最大58％オフの特別価格でご提供。さらに、購入者限定の豪華特典もご用意しています。 ■Qoo10メガポ プロモーション詳細 開催期間：2026年7月1日（水）～7月9日（木） 販売URL：https://www.qoo10.jp/shop/florodora

■注目ポイント ①夏のデイリーケアにおすすめの新商品「ディープブルーシーセラム」

「ディープブルーシーセラム」は、夏の肌悩みにアプローチする鎮静・保湿美容液です。 韓国初※CICAの花・葉・茎をまるごと配合し、"海のCICA"と呼ばれるAlgae Peptide（アルゲペプチド）と純度99.9%サーモン由来PDRNも配合しています。※ブランド調べ みずみずしく軽やかなテクスチャーでありながら、しっかりとした保湿感を実現。毎日のスキンケアに取り入れやすく、100mlの大容量サイズで惜しみなく使用できる点も特徴です。 【ディープブルーシー セラム 100ml】 通常価格：\5,000 → メガポ最大割引適用価格：\2,997（40％OFF） 贈呈：スキンケアキット+サンエッセンス 50ml（3,000円相当） 【ディープブルーシー セラム 100ml 1+1】 通常価格：\10,000 → メガポ最大割引適用価格：\5,022（50％OFF） 贈呈：スキンケアキット+サンエッセンス 50ml（3,000円相当）+クレンジングオイル15m

②セラム購入者限定でサンエッセンス現品をプレゼント メガポ期間中、「ディープブルーシーセラム」をご購入いただいたお客様には、バクチオール配合の3機能性サンエッセンス（50ml現品）をプレゼントいたします。 紫外線や暑さによる肌コンディションの乱れが気になる夏シーズンに向けて、保湿ケアとUVケアを同時に取り入れていただける特別企画です。 ③「カーミングアイランド」ラインの特別セットを販売 ディープブルーシーセラムとあわせて使用するのにおすすめの「カーミングアイランド（Calming Island）」ラインより、ミスト、ジェルクリーム、スージングマスク、クレンジングオイルとセラムを一緒にご購入いただける特別セットもご用意いたします。 対象セットをご購入いただいた方には、持ち運びにも便利なクレンジングオイル15mlを追加でプレゼントいたします。 ④人気オードパルファムも対象に

今回のメガポでは、FLORODORAを代表するオードパルファム50mlシリーズも対象商品として展開いたします。 みずみずしいピーチフローラルの香りが魅力の「Youth Memory（ユースメモリー）」と、爽やかで清潔感のあるアクアノートが特徴の「Calming Island（カーミングアイランド）」の2種類です。ブランドの世界観を香りで表現したフレグランスとして、多くのお客様にご好評いただいております。 【オードパルファム 50ml （カーミングアイランド / ユースメモリー）】 通常価格：\10,000 → メガポ最大割引適用価格：\5,670（43％OFF） 贈呈：スキンケアキット+ディープブルーシー セラム 15ml+クレンジングオイル15ml

■ FLORODORAについて 韓国発のプレミアムビューティーブランド「FLORODORA（フローロドラ）」は、“自然・文化・未来を込める”というブランド哲学のもと、2024年に誕生。敏感肌にも配慮した低刺激処方と、感性に寄り添う香り設計を特長に、スキンケアおよびフレグランスの両ラインを展開しています。ブランドローンチ2周年を機に、日本市場においても新作セラムを中心とした展開を進め、より快適で軽やかなデイリースキンケアの提案を行っていきます。 ■ FLORODORA公式情報 - Qoo10公式ページ https://www.qoo10.jp/shop/florodora - 日本公式Instagram https://www.instagram.com/florodora.japan/ - 日本公式X（旧Twitter） https://x.com/Florodora_JP - 日本公式LINE https://line.me/R/ti/p/@780yfnap