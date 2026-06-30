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「ブリヂストン 統合報告2026」を発行
株式会社ブリヂストン（以下、ブリヂストン）は、『ブリヂストン 統合報告2026』※1を本日発行し、当社Webサイトで公開しました。
本報告では、使命である「最高の品質で社会に貢献」のもと、当社の質を伴った成長に向けた戦略や取り組み、さらには多様なステークホルダーの皆様との調和を重視した活動についてご紹介しています。また、本報告を通じて、持続可能な社会の実現に向けて新たな価値を共に創造する機会を創出してまいります。
『ブリヂストン 統合報告2026』の主な内容
- 経営環境認識と新経営体制
- Global CEOおよび執行役メッセージ
- 中期事業計画（2024-2026）に沿った価値創造
- ブリヂストンらしいステークホルダーの皆様との調和
- ガバナンス
- 財務／非財務・未財務データ
『ブリヂストン 統合報告2026』（日本語）
https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/integrated_report/
『2026 Bridgestone Integrated Report』（英語）
https://www.bridgestone.com/ir/library/integrated_report/
ブリヂストンは、今後も企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment」（https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/）を価値創造の軸として、従業員、社会、パートナー、お客様など、多くのステークホルダーの皆様と共に価値を創出することで、未来に対する責任を果たし、持続可能な社会を支えることにコミットしていきます。
※1 対象期間：2025年1月1日〜2025年12月31日（一部対象期間より前もしくは後の情報を含む）
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係＞ 広報部 TEL：03-6836-3333
＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936
本報告では、使命である「最高の品質で社会に貢献」のもと、当社の質を伴った成長に向けた戦略や取り組み、さらには多様なステークホルダーの皆様との調和を重視した活動についてご紹介しています。また、本報告を通じて、持続可能な社会の実現に向けて新たな価値を共に創造する機会を創出してまいります。
『ブリヂストン 統合報告2026』の主な内容
- 経営環境認識と新経営体制
- Global CEOおよび執行役メッセージ
- 中期事業計画（2024-2026）に沿った価値創造
- ブリヂストンらしいステークホルダーの皆様との調和
- ガバナンス
- 財務／非財務・未財務データ
『ブリヂストン 統合報告2026』（日本語）
https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/integrated_report/
『2026 Bridgestone Integrated Report』（英語）
https://www.bridgestone.com/ir/library/integrated_report/
ブリヂストンは、今後も企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment」（https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/）を価値創造の軸として、従業員、社会、パートナー、お客様など、多くのステークホルダーの皆様と共に価値を創出することで、未来に対する責任を果たし、持続可能な社会を支えることにコミットしていきます。
※1 対象期間：2025年1月1日〜2025年12月31日（一部対象期間より前もしくは後の情報を含む）
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係＞ 広報部 TEL：03-6836-3333
＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936