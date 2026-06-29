UntroD Capital Japanがディープテック特化のベンチャーデットファンドをファーストクローズ

UntroD Capital Japan株式会社

UntroD Capital Japan株式会社（アントロッドキャピタルジャパン、代表取締役社長：永田暁彦、以下「当社」）は、ディープテック特化のベンチャーデットファンドであるUntroD Real Tech Debt Fund（ディープテック・スタートアップの資金調達を融資によって支援することを目的としたファンド、以下「当ファンド」）を設立し、ファーストクローズを完了したことをお知らせいたします。

当社は2015年より、ディープテック領域に特化したVCファンド「リアルテックファンド」を運営し、地球や人類の課題解決に資する研究開発型の革新的テクノロジーを有するスタートアップに対して、シード・アーリーステージからのリード投資およびハンズオン支援を通じて、技術の社会実装を進めてきました。2025年4月には、「リアルテックファンド4号投資事業有限責任組合（以下、「RTF4号」）」が、出資総額約125億円で最終クローズを完了し、シード・アーリーステージのスタートアップを支援しています。

これに加えて、社会的課題解決に結びつくインパクト志向の強いIPOを目指したレイト・ステージの有望なスタートアップへ長期の資金を供給し、上場後の持続的な成長を重視して企業価値向上の支援を行うことを目的に設立したクロスオーバー・インパクトファンド（以下、「XIF」）が2025年8月に51.55億円で最終クローズを完了しました。

そのような中、研究開発型のスタートアップには研究開発資金の調達ニーズが存在するものの、初期ステージでの赤字体質、成長ステージにおける収益予見性の低さ、脆弱なガバナンス等により資金調達をエクイティ（株式発行）に依存しているという課題が存在しています。当該課題に対しては、資金調達方法の多様化の観点から、研究開発型スタートアップの経営リスクをしっかりと分析した上で、適切なリスク・リターン管理を踏まえたデット性資金の提供が必要とされています。しかしながら、研究開発型スタートアップへのデット性資金が供給されている事例は資金ニーズに比して限定的であり、日本の研究開発力向上を阻害する要因の一つになっていると考えられます。

特に、我が国においては地方の大学、国立研究開発法人などに、世界的な社会課題を解決し得る研究成果や技術シーズが数多く存在する一方で、研究開発型スタートアップの経営リスク評価の難しさから、地方の金融機関の資金がその地方のスタートアップに投資・融資されづらい構造が存在すると考えています。そのため、当ファンドでは地域経済の活性化をミッションとしている政府系ファンドや地域金融機関と連携し、地域の資本がその地域で創出される新たな技術シーズに還流する構造、すなわち自地域で生まれた技術シーズに自地域の資金が回る循環を生み出すことを目指します。

そのために、当社のディープテック領域におけるスタートアップ投資支援の経験値を活用し、当ファンドでは同領域に特化してデット性資金を提供します。これにより、リアルテックファンドの11年間におけるシード・アーリーステージのエクイティ支援、XIFのレイト・ステージのスタートアップへの長期資金の供給に加え、アーリー・ミドルステージを中心としたデット資金を供給することで一気通貫の支援体制が構築されることとなります。（※図1）

図１：当社が運営する国内ファンドのフェーズ毎の支援領域

パートナー企業

UntroD Real Tech Debt Fundの概要

UntroD Capital Japan株式会社（アントロッドキャピタルジャパン）について

- 三菱UFJ信託銀行株式会社（本社：東京都千代田区）- 株式会社地域経済活性化支援機構（本社：東京都千代田区）- 長野県信用組合（本社：長野県長野市）- 株式会社西日本シティ銀行（本社：福岡県福岡市）- 飯能信用金庫（本部：埼玉県飯能市）- ファンド名：UntroD Real Tech Debt Fund投資事業有限責任組合- 無限責任組合員：UntroD Real Tech Debt Fund有限責任事業組合（LLP）- 投資対象：ベンチャーキャピタルのエクイティ投資で対応が難しい日本国内のディープテック・スタートアップに対する融資- 運用期間：2026年6月より5年間（最大2年の延長可能性あり）

UntroD Capital Japan株式会社は、地球や人類の課題解決に資する研究開発型の革新的テクノロジーを有するディープテック・スタートアップの社会実装を目的とした「リアルテックファンド」を2015年に設立し、シード・アーリーステージのスタートアップへのリード投資およびハンズオン支援を行ってきました。現在までに、リアルテックファンド1号～4号（日本ファンド）、リアルテックグローバルファンド1号・2号（グローバルファンド）、リアルテックグロースファンド1号（日本ファンド）を運用し、運用総額は400億円以上に達しています。社会に必要とされながら資本が流れにくい未踏領域に誰よりも最初に踏み出し、その経済性を証明することで資本や人材が供給され続ける持続的な仕組み創りを目指す、その意志をより一層体現するため、「未踏」を意味する「UntroD」を社名として掲げ、2024年6月に再始動しました。

HP：https://untrod.inc

お問い合わせ先

UntroD Capital Japan株式会社

広報担当：成田

https://untrod.inc/contact

本リリースに係る注意事項

- 本リリースの記載は、別途明示されている場合を除き、本リリース作成日現在を基準としており、本リリース記載の情報が本リリース作成日後においても正確であることは保証されておりません。- 本リリースは、当社によるUntroD Real Tech Debt Fundの運用の開始を一般に公表するためのものです。