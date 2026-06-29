総合光学機器メーカーのタムロン山と溪谷社「登山ユース応援プロジェクト」へパートナー企業として参画

株式会社タムロン

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン（本社：さいたま市）は、株式会社山と溪谷社が立ち上げた、次世代の登山者を育成・支援する「登山ユース応援プロジェクト」にパートナー企業として参画したことをお知らせいたします。

当社は、「撮り、測り、つなぐ。人と自然の健康を創造する企業へ」を2035年に向けた長期ビジョンとして掲げ、人と自然の健やかな共生と、喜びと感動にあふれ、安心して暮らせる「心豊かな社会」の実現に注力しています。今回のプロジェクトへの参画を通じて、大自然に挑む若者たちの果敢な挑戦に寄り添い、自然のなかで生まれるかけがえのない「感動」を記録する喜びを応援してまいります。

■参画の背景・目的

当社は、ミラーレスカメラ用交換レンズの分野等において、独創的な光学設計と高度な生産技術を融合し、表現者の自由度を広げる製品を開発してきました。

登山者が大自然のなかで感じる「感動」は、人生を彩るかけがえのない財産です。当社は、目に見える世界を忠実に記録し、人々に感動を届ける「撮る」技術、自然環境等の変化を可視化する「測る」技術、それらを解析し社会価値へ「つなぐ」技術の融合を進めています。本プロジェクトへの参画は、この光学技術をベースに、人と自然が共に健やかな未来を切り拓くための「次世代育成（サステナビリティ活動）」の一環と位置付けています。

タムロンは交換レンズを通じて、若い世代の自由な感性と果敢な挑戦に寄り添い、そのレンズの先に広がる可能性を共に描くことで、持続可能で「心豊かな社会」の実現に貢献してまいります。

■具体的な支援内容

本プロジェクトのパートナー企業として、当社は若い世代の登山者の表現活動を支えるべく、以下の支援を行います。

- 最新ミラーレスカメラ用交換レンズの貸出登山やアウトドアにおいて、荷物の軽量化は安全に関わる重要な要素です。当社が誇る「高画質・圧倒的な描写性能」と「小型・軽量化」を両立したレンズ群をプロジェクトの参加団体（大学のワンダーフォーゲル部や山岳部など）へ貸し出し、過酷な環境下での負担を低減しつつ、最高の瞬間を最高のクオリティで記録できる環境を提供します。【お貸し出し機種一例】・高倍率ズームレンズ25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 (Model A075) ソニー Eマウント用18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) ソニー Eマウント用、ニコン Z マウント用、キヤノンRFマウント用、富士フイルム X マウント用・大口径標準ズームレンズ35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078) ソニー Eマウント用、ニコン Z マウント用- 交換レンズ体験会・ワークショップの実施若い世代の登山者がカメラやレンズの性能を最大限に引き出し、大自然の魅力を自分らしく表現できるよう、交換レンズの体験会や撮影テクニック、撮影マナー等に関するワークショップを2026年度秋頃に実施する予定です。■「登山ユース応援プロジェクト」について

山と溪谷社が発足した、若い世代（ユース層）の登山活動を安全・技術・装備などの面から総合的にバックアップし、次世代の登山文化を育むためのプロジェクトです。

[プロジェクト公式サイト： https://www.yamakei-online.com/yk/tozanyouth/]

■株式会社山と溪谷社について

1930年創業。登山の月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。2030年に創業100周年を迎えるにあたり、「自然のすばらしさを、100年後へつなげてゆき」をビジョンに掲げて事業活動を行なっており、「登山ユース応援プロジェクト」もその一環の活動です。さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

https://www.yamakei.co.jp/

＜株式会社タムロンについて＞

ミラーレスカメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。詳しくは株式会社タムロン公式ホームページ(https://www.tamron.com/jp/)をご覧ください。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ、各種光学用デバイス部品 他