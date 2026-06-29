総合光学機器メーカーのタムロン山と溪谷社「登山ユース応援プロジェクト」へパートナー企業として参画
総合光学機器メーカーの株式会社タムロン（本社：さいたま市）は、株式会社山と溪谷社が立ち上げた、次世代の登山者を育成・支援する「登山ユース応援プロジェクト」にパートナー企業として参画したことをお知らせいたします。
当社は、「撮り、測り、つなぐ。人と自然の健康を創造する企業へ」を2035年に向けた長期ビジョンとして掲げ、人と自然の健やかな共生と、喜びと感動にあふれ、安心して暮らせる「心豊かな社会」の実現に注力しています。今回のプロジェクトへの参画を通じて、大自然に挑む若者たちの果敢な挑戦に寄り添い、自然のなかで生まれるかけがえのない「感動」を記録する喜びを応援してまいります。
■参画の背景・目的
当社は、ミラーレスカメラ用交換レンズの分野等において、独創的な光学設計と高度な生産技術を融合し、表現者の自由度を広げる製品を開発してきました。
登山者が大自然のなかで感じる「感動」は、人生を彩るかけがえのない財産です。当社は、目に見える世界を忠実に記録し、人々に感動を届ける「撮る」技術、自然環境等の変化を可視化する「測る」技術、それらを解析し社会価値へ「つなぐ」技術の融合を進めています。本プロジェクトへの参画は、この光学技術をベースに、人と自然が共に健やかな未来を切り拓くための「次世代育成（サステナビリティ活動）」の一環と位置付けています。
タムロンは交換レンズを通じて、若い世代の自由な感性と果敢な挑戦に寄り添い、そのレンズの先に広がる可能性を共に描くことで、持続可能で「心豊かな社会」の実現に貢献してまいります。
■具体的な支援内容
本プロジェクトのパートナー企業として、当社は若い世代の登山者の表現活動を支えるべく、以下の支援を行います。
- 最新ミラーレスカメラ用交換レンズの貸出
登山やアウトドアにおいて、荷物の軽量化は安全に関わる重要な要素です。当社が誇る「高画質・圧倒的な描写性能」と「小型・軽量化」を両立したレンズ群をプロジェクトの参加団体（大学のワンダーフォーゲル部や山岳部など）へ貸し出し、過酷な環境下での負担を低減しつつ、最高の瞬間を最高のクオリティで記録できる環境を提供します。
【お貸し出し機種一例】
・高倍率ズームレンズ
25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 (Model A075) ソニー Eマウント用
18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) ソニー Eマウント用、ニコン Z マウント用、キヤノンRFマウント用、富士フイルム X マウント用
・大口径標準ズームレンズ
35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078) ソニー Eマウント用、ニコン Z マウント用
- 交換レンズ体験会・ワークショップの実施
若い世代の登山者がカメラやレンズの性能を最大限に引き出し、大自然の魅力を自分らしく表現できるよう、交換レンズの体験会や撮影テクニック、撮影マナー等に関するワークショップを2026年度秋頃に実施する予定です。
■「登山ユース応援プロジェクト」について
山と溪谷社が発足した、若い世代（ユース層）の登山活動を安全・技術・装備などの面から総合的にバックアップし、次世代の登山文化を育むためのプロジェクトです。
[プロジェクト公式サイト： https://www.yamakei-online.com/yk/tozanyouth/]
■株式会社山と溪谷社について
1930年創業。登山の月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。2030年に創業100周年を迎えるにあたり、「自然のすばらしさを、100年後へつなげてゆき」をビジョンに掲げて事業活動を行なっており、「登山ユース応援プロジェクト」もその一環の活動です。さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。
https://www.yamakei.co.jp/
＜株式会社タムロンについて＞
ミラーレスカメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。詳しくは株式会社タムロン公式ホームページ(https://www.tamron.com/jp/)をご覧ください。
＜取扱光学製品＞
ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ、各種光学用デバイス部品 他