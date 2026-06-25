OVMENT（オーブメント）、代官山 蔦屋書店での日本初ポップアップストアを盛況のうちに終了 ―累計来場者数約1万人、目標売上の3倍を達成 日本市場でブランド認知を拡大―
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353730/images/bodyimage1】
フェミニンウェルネスブランド「OVMENT（オーブメント）」は、東京・代官山 蔦屋書店で開催した日本初のポップアップストアを盛況のうちに終了した。
今回のポップアップストアは、5月30日から6月21日までの約3週間にわたり、代官山 蔦屋書店 1号館2階の美容・ウェルネスフロアにて開催された。「OVMENTと歩む、ウェルネスな旅。」をコンセプトに、ブランドの世界観や製品の魅力を直接体験できる場として展開され、期間中の累計来場者数は約1万人を記録した。
会場では、“自分をいたわる香り”を提案するオイルパフュームをはじめ、フェミニンケアやブライトニングケアアイテムなど、OVMENTを代表する製品を紹介。実際に香りやテクスチャーを試しながら製品を体験できる空間として、多くの来場者から好評を得た。
なかでもブランドを象徴するオイルパフュームは高い関心を集め、来場者とのコミュニケーションを通じてブランド認知の拡大に貢献した。また、期間中の売上は当初目標の3倍を達成し、日本市場におけるブランドへの関心の高さを改めて確認する機会となった。
さらに、ポップアップ期間中には日本国内のインフルエンサーやビューティークリエイター約100名が来場。SNSを通じて会場の様子や製品レビューが発信され、オンライン上でもブランドへの関心が広がった。こうした発信をきっかけに、10～20代の若年層に加え、30代以上の幅広い世代との接点を築くことができた。
OVMENTは今回のポップアップを通じて、オンラインだけでは伝えきれない香りや使用感、そしてブランドが提案するウェルネスライフスタイルの価値を直接届けることができたとしている。今後も日本市場におけるオフライン施策を継続的に展開し、より多くの消費者との接点づくりを進めていく方針だ。
OVMENT関係者は、「今回のポップアップでは、多くのお客様にブランドの世界観や製品を実際に体験していただくことができました。想定を上回る反響をいただき、日本市場における可能性を改めて実感しています。今後もお客様とのコミュニケーションを大切にしながら、日本市場でのブランド展開をさらに強化してまいります」とコメントした。
OVMENT（オーブメント）について
OVMENT（オーブメント）は、女性の多様なライフステージやライフスタイルに寄り添う韓国発のフェミニンウェルネスブランド。女性特有のリズムや日々の変化に着目し、洗練された香りと心地よいテクスチャーを通じて、日常に自然と溶け込むセルフケア習慣を提案している。
また、製品開発においては臨床試験や研究に基づいたエビデンスを重視し、ヴィーガン認証も取得。感性を満たすデザインや世界観だけでなく、安心して継続使用できる品質にもこだわり、国内外で支持を広げている。
Instagram：@ovment_jp
https://www.qoo10.jp/shop/ovment
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配信元企業：Bloomingventure co.,Ltd.
フェミニンウェルネスブランド「OVMENT（オーブメント）」は、東京・代官山 蔦屋書店で開催した日本初のポップアップストアを盛況のうちに終了した。
今回のポップアップストアは、5月30日から6月21日までの約3週間にわたり、代官山 蔦屋書店 1号館2階の美容・ウェルネスフロアにて開催された。「OVMENTと歩む、ウェルネスな旅。」をコンセプトに、ブランドの世界観や製品の魅力を直接体験できる場として展開され、期間中の累計来場者数は約1万人を記録した。
会場では、“自分をいたわる香り”を提案するオイルパフュームをはじめ、フェミニンケアやブライトニングケアアイテムなど、OVMENTを代表する製品を紹介。実際に香りやテクスチャーを試しながら製品を体験できる空間として、多くの来場者から好評を得た。
なかでもブランドを象徴するオイルパフュームは高い関心を集め、来場者とのコミュニケーションを通じてブランド認知の拡大に貢献した。また、期間中の売上は当初目標の3倍を達成し、日本市場におけるブランドへの関心の高さを改めて確認する機会となった。
さらに、ポップアップ期間中には日本国内のインフルエンサーやビューティークリエイター約100名が来場。SNSを通じて会場の様子や製品レビューが発信され、オンライン上でもブランドへの関心が広がった。こうした発信をきっかけに、10～20代の若年層に加え、30代以上の幅広い世代との接点を築くことができた。
OVMENTは今回のポップアップを通じて、オンラインだけでは伝えきれない香りや使用感、そしてブランドが提案するウェルネスライフスタイルの価値を直接届けることができたとしている。今後も日本市場におけるオフライン施策を継続的に展開し、より多くの消費者との接点づくりを進めていく方針だ。
OVMENT関係者は、「今回のポップアップでは、多くのお客様にブランドの世界観や製品を実際に体験していただくことができました。想定を上回る反響をいただき、日本市場における可能性を改めて実感しています。今後もお客様とのコミュニケーションを大切にしながら、日本市場でのブランド展開をさらに強化してまいります」とコメントした。
OVMENT（オーブメント）について
OVMENT（オーブメント）は、女性の多様なライフステージやライフスタイルに寄り添う韓国発のフェミニンウェルネスブランド。女性特有のリズムや日々の変化に着目し、洗練された香りと心地よいテクスチャーを通じて、日常に自然と溶け込むセルフケア習慣を提案している。
また、製品開発においては臨床試験や研究に基づいたエビデンスを重視し、ヴィーガン認証も取得。感性を満たすデザインや世界観だけでなく、安心して継続使用できる品質にもこだわり、国内外で支持を広げている。
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