叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、社長：豊田秀明）と、風の駅【旅の情報ステーション京都】（京都市上京区、駅長：太貫まひろ）は、三陸鉄道株式会社（本社：岩手県宮古市、社長：石川義晃）の協力を得て、２０２６年７月１日（水）から８月３１日（月）まで、「悠久の風～南部風鈴によせて～」を開催します。 このイベントは、叡山電車沿線の鞍馬と岩手県の２つの場所が、源義経ゆかりの地であることから、源義経が生きた地域の風を感じていただこうと２０１３年から開催しているものです。岩手県名産の南部風鈴を叡山電車鞍馬駅と三陸鉄道宮古駅に飾り付け、透明感のある音色で訪れた方に涼しさと癒しをお届けするほか、叡山電車と三陸鉄道の沿線をテーマに、インスタグラムを使ったフォトコンテストや、今回、初めて両社の駅でスタンプラリーを実施いたします。 また、８月２９日（土）、３０日（日）には、初めて東京でのキャンペーンを岩手県アンテナショップ「いわて銀河プラザ」（東京・銀座）にて開催します。

「悠久の風～南部風鈴によせて～」の詳細

開催期間 ２０２６年７月１日（水）～８月３１日（月） 主 催 叡山電鉄株式会社、風の駅【旅の情報ステーション京都】 協 力 三陸鉄道株式会社 後 援 岩手県、京都市

〈開催期間中のイベント等について〉 ①「風鈴の駅舎」の開催 叡山電車鞍馬駅（京都市左京区）のホームと待合室に約２００個、三陸鉄道宮古駅（岩手県宮古市）に約４０個の南部風鈴を飾り付けます。

②「悠久の風フォトコンテスト２０２６」作品募集 募集期間 ２０２６年７月１日（水）～１２月３１日（木） 募集作品 ①叡山電車・三陸鉄道の車両・駅舎 ②叡山電車・三陸鉄道沿線の風景・グルメ・行事 応募資格 日本国内にお住まいで、プロ・アマチュアを問わず、応募規約に同意された方 （１８歳未満の場合は保護者の同意が必要です） 応募規約は、叡山電車公式ホームページをご覧ください。 ＵＲＬ https://eizandensha.co.jp/ 応募方法 「叡山電車公式インスタグラム」アカウントをフォローし、指定のハッシュタグを付けて投稿してください。（非公開アカウントは対象外です） 叡山電車公式インスタグラム ＵＲＬ：https://www.instagram.com/eizandensha/ ★指定のハッシュタグ「#悠久の風フォトコンテスト」 結果発表 ２０２７年３月下旬（予定） 賞 入賞・悠久の風賞（１点） 入賞・えいでん賞（１点） 入賞・さんてつ賞（１点） 入賞・風の駅賞（１点） 入賞 （数点） ※入賞作品は、叡山電車の鞍馬駅と三陸鉄道の久慈駅にて展示いたします。

「悠久の風フォトコンテスト２０２５」受賞作品

③「悠久の風フォトコンテスト２０２５」入賞作品の展示 前回の「悠久の風フォトコンテスト２０２５」入賞作品を展示します。 展示期間 ２０２６年７月１日（水）～８月３１日（月） 展示場所 〔叡山電車〕鞍馬駅、〔三陸鉄道〕久慈駅

④【新企画】悠久の風スタンプラリーの実施 それぞれの駅に設置の「悠久の風スタンプ」を台紙に押すと、先着２００名様に「悠久の風オリジ ナルステッカー」をプレゼントします。 スタンプ設置期間 ２０２６年７月１日（水）～８月２７日（木） ※８月２９日、３０日は「悠久の風 東京キャンペーン」で設置します。 スタンプ設置場所 〔叡山電車〕鞍馬駅（初発～終発）※8/27は17:00まで 〔三陸鉄道〕久慈駅（７:３０～１８:３０） 景品引換場所 〔叡山電車〕出町柳駅【叡電版】（８:００～２２:００）※8/27は18:00まで 〔三陸鉄道〕宮古駅 【三鉄版】（７:３０～１８:３０）

⑤【新企画】悠久の風 東京キャンペーンの実施 叡山電車と三陸鉄道が共同のブースを構え、鉄道グッズの販売や沿線のＰＲを行います。 また、東京キャンペーン限定「悠久の風スタンプ」も設置し、押印いただいた方先着２００名様に東京限定オリジナルステッカーをプレゼントします。 開催日時 ２０２６年８月２９日（土）１０:３０～１９:００ ３０日（日）１０:３０～１７:００ 開催場所 岩手県アンテナショップ「いわて銀河プラザ」（東京メトロ、都営地下鉄 東銀座駅下車） ⑥「悠久の風」ヘッドマークの掲出 叡山電車と三陸鉄道の車両に「悠久の風」共通ヘッドマークを掲出して「悠久の風」号として運 行します。 掲出車両 〔叡山電車〕８１５―８１６号車 〔三陸鉄道〕３６－７１４号車 ※車両点検またはその他の理由で運休および変更する場合がございます。

⑦南部風鈴の販売 叡山電車オリジナル短冊仕様の南部風鈴を販売し、売り上げの一部を三陸鉄道へ寄付します。 販売金額 各種 ２,５００円（税込） 販売場所 〔叡山電車〕鞍馬駅 販売時間 １０時～１６時

【参考】 ■風の駅【旅の情報ステーション京都】 旅のライター 太貫まひろ（希望郷いわて文化大使）が運営する出町桝形商店街にある旅の情報図書カフェサロン。京都を中心にした観光パンフレット、フリーペーパーの配布を行う小さな観光案内所であり、全国の旅情緒あふれるリトルプレスを扱う本屋でもある。更に全国の観光パンフレット等が閲覧できる図書サロンを併設し、旅の情報発信、加えてイベントや土産品などの企画立案販売も行っています。２０１２年１２月京都観光のリトルプレス「気になる京都 あの店 あの場所」を発刊。新しい京都観光の提案を行っています。最新刊は「気になる京都４」。 ホームページ http://kazenoeki.main.jp Blog http://kyoto.kazenoeki.main.jp/ Twitter https://x.com/kazenoeki インスタグラム https://www.instagram.com/kazenoekikyoto/ ■叡山電鉄株式会社 京都市の北東部「洛北」に２つの路線を持つ鉄道会社です。京都御所や下鴨神社に近い出町柳駅を起点に北上。途中の宝ケ池駅で二手に分かれ、東は八瀬比叡山口駅へ、西は貴船口駅や鞍馬駅に続いています。沿線には、貴船神社や鞍馬寺など歴史ある社寺があるほか、初夏の新緑、川床で味わえる料理、秋の紅葉など四季折々の自然が楽しめます。代表的な列車として、沿線の移り変わる景色を満喫していただける展望列車「きらら」「舞」、「楕円」のモチーフが印象的な観光列車「ひえい」があります。 ホームページ https://eizandensha.co.jp/ X（旧：Twitter）https://x.com/eizandensha YouTube https://www.youtube.com/user/eizandensha インスタグラム https://www.instagram.com/eizandensha/

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