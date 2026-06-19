1日単位で駐車場検索・予約ができる「ワンデイパーク」、全国47都道府県で導入

株式会社ニーリー

モビリティ領域のOperating System（Mobility OS）「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp/(https://www.park-direct.jp/)）を運営する株式会社ニーリー（東京都中央区）は、1日単位で簡単に駐車場の検索・予約・決済ができるサービス「ワンデイパーク」を提供しています。同サービスは、正式リリースの発表から約半年で、日本全国47都道府県すべてへの導入を達成いたしました。 手軽に利用できる利便性から、一般ユーザーのリピート利用や新規登録が急増しています。また、地域の住宅供給公社、不動産事業者、商業施設等との連携により、違法駐車の削減やイベント時の渋滞緩和、さらには店舗の遊休地活用といった、多様な地域課題・経営課題の解決に貢献しています。

■1日単位で駐車場検索・予約ができる「ワンデイパーク」47都道府県で展開

正式リリース発表から約半年で、導入エリアは全国47都道府県へと拡大いたしました。スマホ決済だけで完結する手軽さからリピーターも急増しています。 空き駐車場を公開してから即時に予約が入るケースもあり、「近くにコインパーキングがない」「近隣を訪問したい」といった利用者の利便性向上に繋がっています。

■導入クライアント様の成功事例

全国47都道府県への展開に伴い、各地域の特性を活かしたユニークな導入事例や、管理の手間を最小限に抑えた収益化の事例が生まれています。

1. 地域の生活環境改善と安心を提供（宮城県：宮城県住宅供給公社 様）

団地周辺の駐車課題を解決し、入居者だけでなく地域住民からも高い評価をいただいています。

これまで課題となっていた近隣スーパーへの不正駐車が解消されたことや、入居者様からは「駐車場が予約でき、家族が気軽に会いに来られるようになった」と喜びの声が上がっています。

また、訪問介護車両の駐車スペースが確実に確保されたことで、利用者様へのさらなる安心感の提供に繋がっており、福祉や地域連携の観点からも高い評価を得ております。

2. 自社ホームセンターの空き駐車場を有効活用（石川県：株式会社ヤマキシ不動産 様）

創業115年以上の歴史を持ち、地域に根ざしたトータルライフサポートを展開する「株式会社ヤマキシ」様。自社で運営する「ヤマキシ金沢野々市店」の店舗空き駐車場を「ワンデイパーク」として提供しました。商業施設の遊休資産を、新たな地域利便性と収益に変えるユニークなセット活用事例となっています。

3. 大規模イベント・季節需要における適正価格を実施の成功

特定の日に需要が急増する全国のイベントや行事において、適正価格での提供による収益化と路駐対策を両立しています。

- 岩国航空基地フレンドシップデー（山口県：株式会社スクエア 様）： 県外からも多くの来場客が訪れる大型イベントです。ワンデイパークの活用により、来場客の利便性向上をはじめ、駐車場不足の解消や混雑緩和といった地域課題の解決に貢献することができました。加えて、需要に合わせた価格設定を行うことで、遊休資産をフル活用したイベント収益の確保も同時に実現しています。- 銚子 日本一早い初日の出／銚子みなとまつり花火大会（千葉県：大樹不動産株式会社 様）：例年、初日の出や花火大会などの大型イベント時に、観光客による路上駐車や渋滞が問題視されていた地域において、大樹不動産様からは「ワンデイパークのようなサービスをきっかけに、地域課題の解決に貢献できたら本当に嬉しい」との期待の声をいただいています。

4. 「お手間いらず」で、月極と1日貸しの自動運用を実現（愛知県：株式会社ブルーボックス 様）：

本来、月極と併用で1日貸し等の活用をする場合、募集管理やトラブル対応にかかる運用負荷が大きな課題となります。

ワンデイパークは、月極の契約ステータス（空車・満車）との自動連動により、手動での募集管理が不要な「お手間いらずの運用」を可能にしました。さらに、万が一の顧客対応もワンデイパーク側で行うため、同社へのエスカレーションを発生させないフローも実現しています。現場の担当者様からは「やっていることを忘れるほど手間もトラブルもなく、システムの手軽さに驚いている」と評価いただいています。

■今後の展望

ワンデイパークは、全国47都道府県への展開を足がかりに、さらなる利便性向上と機能拡充を進めてまいります。単なる「駐車場予約サービス」にとどまらず、全国の自治体、不動産オーナー、商業施設と観光地や地方都市における移動の課題、イベント時の渋滞問題などを解決する「地域のモビリティインフラ」として成長を続けてまいります。

■1日単位で駐車場検索・予約ができる「ワンデイパーク」とは

「ワンデイパーク」（https://onedaypark.jp/）は、1日単位で駐車場検索・予約ができるサービスです。本サービスは、月極駐車場が空きとなっている遊休資産を有効活用し、一般利用者が1日単位で予約利用できる仕組みを提供しています。

事前予約で確実な駐車を実現し、Web上で完結するため、誰でも手軽に利用できる点が大きな特長です。

今後も「ワンデイパーク」を通じて、より多くの方の快適なカーライフをサポートできるよう、提携駐車場と利用可能なエリアを全国規模で順次拡大してまいります。

■Park Direct（パークダイレクト）とは

「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp）は、株式会社ニーリーが運営する、月極駐車場をオンラインで検索・申込・契約できるサービスです。スマホやパソコンから現在地や住所で簡単に検索でき、オンラインで申込、契約、クレジットカードでの決済まで可能。最短約5分で月極駐車場をご利用いただけます。また、希望する駐車場が満車の場合でも「空き待ち予約」をすれば、空きが出た際にお知らせを受け取れます。Park Direct（パークダイレクト）は、導入社数・オンライン契約可能台数・オンライン契約者数業界No.1（※1）！

■Park Direct for Businessとは

「Park Direct for Business（PDBiz）」（https://www.lp-biz.park-direct.jp/）は、法人車両や通勤用車両の駐車場探し、契約、管理、支払のすべてをオンライン化する法人向けの駐車場管理システムです。駐車場探しから契約までをオンラインで完結し、契約情報一元管理や支払の一本化が実現できます。また、各支店や拠点の駐車場契約状況を把握できるため、ガバナンス強化にも活用できます。

■株式会社ニーリーについて

業界No.1（※1）のサービス「パークダイレクト」を運営する、モビリティ領域のOperating System（Mobility OS）のリーディングカンパニーです。2013年の創業以来、大手事業会社や金融機関、資金調達を行ったスタートアップ企業を対象に、これまで数多くの新規事業に関する事業企画や戦略立案、高い技術力を活かした開発をメイン事業として行ってきました。2019年より、これまで培ったノウハウを活かし、「パークダイレクト」の運営を行っております。

社名：株式会社ニーリー

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9-8

代表取締役：佐藤養太

設立：2013年1月29日

資本金：8,802百万円（2024年9月末時点。資本準備金含む）

事業内容：

モビリティ領域のOperating System（Mobility OS）「Park Direct（パークダイレクト）」の運営

法人車両用駐車場管理システム「Park Direct for Business」の運営

1日単位の駐車場検索・予約サービス「ワンデイパーク」の運営

ウェブサイト：https://www.nealle.com

（※1）「月極駐車場のオンライン契約サービス」の「導入社数」（サービス導入をしている不動産管理会社数）と「オンライン契約可能台数」について、2022年12月・2023年12月の株式会社エクスクリエによる対象各社（駐車場のシェアリングサービス・サブリースは除く）へのヒアリング調査、並びに、2024年11月・2025年11～12月の株式会社未来トレンド研究機構によるサービス提供事業者に対するヒアリング調査及びデスクリサーチ。「オンライン契約者数」について、2025年11～12月の株式会社未来トレンド研究機構によるサービス提供事業者に対するヒアリング調査及びデスクリサーチ。