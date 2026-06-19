バー・スナック開業者向けの支援ページ「バー・スナックの開業支援」を2026年6月19日オープン！行政手続き・資金計画・開業準備の悩みをワンストップで解決
カラオケバー・スナック情報サイト「カラナビ.net(カラナビドットネット)」を運営する一般社団法人 全国カラオケ事業者協会は、バー・スナックの開業を目指す方に向けた行政・財務の情報ページ「バー・スナックの開業支援」を「カラナビ.net」内に2026年6月19日に公開しました。
カラナビ.net「バー・スナックの開業支援」ページ
https://www.karanavi.net/open/
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近年、個人経営によるバーやスナックの開業ニーズが高まる一方で、風営法や深夜酒類提供飲食店営業開始届、飲食店営業許可などの行政手続き、開業資金の調達、事業計画の作成など、開業前に乗り越えるべき課題があるのも事実です。そこで「カラナビ.net」では、こうした開業希望者の悩みに対し、行政・財務・経営の各分野に関する情報をわかりやすく提供し、安心して開業準備を進められる環境づくりを目指します。
■サイト開設の背景
バーやスナックの開業に関する情報はインターネット上に数多く存在するものの、「何から始めれば良いかわからない」「行政手続きが複雑で理解しづらい」「収支計画の立て方がわからない」といった声が多く聞かれます。
特にカラオケバー・スナックは、一般的な飲食店とは異なる届け出や手続きが存在するため、正しい知識を持たずに準備を進めると、開業スケジュールの変更を余儀なくされたり、想定外のコスト発生につながるケースも少なくありません。
そこで「カラナビ.net」の「バー・スナックの開業支援」ページでは、開業準備に必要な情報を体系的に整理し、初心者でも理解しやすいコンテンツとして発信してまいります。
■主な掲載コンテンツ
1. 開業までの流れを解説したスタートアップムービー
物件探しからオープンまでの流れと内容を、カラオケバー開業を夢みるOLを主人公に、わかりやすく動画で解説。
2. バー・スナックの開業・運営・経営に関する記事
バー・スナックを開業・運営・経営する際に役立つ記事を掲載しています。
3. 収支計画についての解説
開業時に重要な収支計画について解説。
4. 店舗財務シミュレーター
毎月必要な売上額や、それに基づいた必要客数をシミュレーションします。
5. 開業に際して必要な資格や許可
バー・スナックを開業する際に必要な資格や許可をまとめています。
6. 相談窓口の紹介
開業時に頼れる専門家とカラオケ業者を紹介します。
■こんな方におすすめ
・バー・スナックを開業したい方
・開業準備中で行政手続きに不安がある方
・バー・スナックの経営に興味がある方
・資金計画や事業計画の立て方を知りたい方
・会社員から独立や副業を考えている方
■法人概要
法人名： 一般社団法人 全国カラオケ事業者協会
代表者： 代表理事 佐久間 秀樹
所在地： 〒141-0021
東京都品川区上大崎2-24-11 目黒西口マンション2号館503
設立 ： 1994年10月
URL ： https://www.karaoke.or.jp/