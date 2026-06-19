カラオケバー・スナック情報サイト「カラナビ.net(カラナビドットネット)」を運営する一般社団法人 全国カラオケ事業者協会は、バー・スナックの開業を目指す方に向けた行政・財務の情報ページ「バー・スナックの開業支援」を「カラナビ.net」内に2026年6月19日に公開しました。





カラナビ.net「バー・スナックの開業支援」ページ

https://www.karanavi.net/open/





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近年、個人経営によるバーやスナックの開業ニーズが高まる一方で、風営法や深夜酒類提供飲食店営業開始届、飲食店営業許可などの行政手続き、開業資金の調達、事業計画の作成など、開業前に乗り越えるべき課題があるのも事実です。そこで「カラナビ.net」では、こうした開業希望者の悩みに対し、行政・財務・経営の各分野に関する情報をわかりやすく提供し、安心して開業準備を進められる環境づくりを目指します。









■サイト開設の背景

バーやスナックの開業に関する情報はインターネット上に数多く存在するものの、「何から始めれば良いかわからない」「行政手続きが複雑で理解しづらい」「収支計画の立て方がわからない」といった声が多く聞かれます。

特にカラオケバー・スナックは、一般的な飲食店とは異なる届け出や手続きが存在するため、正しい知識を持たずに準備を進めると、開業スケジュールの変更を余儀なくされたり、想定外のコスト発生につながるケースも少なくありません。

そこで「カラナビ.net」の「バー・スナックの開業支援」ページでは、開業準備に必要な情報を体系的に整理し、初心者でも理解しやすいコンテンツとして発信してまいります。









■主な掲載コンテンツ

1. 開業までの流れを解説したスタートアップムービー

物件探しからオープンまでの流れと内容を、カラオケバー開業を夢みるOLを主人公に、わかりやすく動画で解説。





2. バー・スナックの開業・運営・経営に関する記事

バー・スナックを開業・運営・経営する際に役立つ記事を掲載しています。





3. 収支計画についての解説

開業時に重要な収支計画について解説。





4. 店舗財務シミュレーター

毎月必要な売上額や、それに基づいた必要客数をシミュレーションします。





5. 開業に際して必要な資格や許可

バー・スナックを開業する際に必要な資格や許可をまとめています。





6. 相談窓口の紹介

開業時に頼れる専門家とカラオケ業者を紹介します。









■こんな方におすすめ

・バー・スナックを開業したい方

・開業準備中で行政手続きに不安がある方

・バー・スナックの経営に興味がある方

・資金計画や事業計画の立て方を知りたい方

・会社員から独立や副業を考えている方









■法人概要

法人名： 一般社団法人 全国カラオケ事業者協会

代表者： 代表理事 佐久間 秀樹

所在地： 〒141-0021

東京都品川区上大崎2-24-11 目黒西口マンション2号館503

設立 ： 1994年10月

URL ： https://www.karaoke.or.jp/