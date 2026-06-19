糸、織り、染め、加工が揃う『ものづくりのまち』で、自分のブランドやお店を持ちたい。 歴史ある古民家やレトロな物件をリノベして、ここでしか表現できない空間をつくりたい。 そんな想いを持つ方に向けた体感型ツアーを開催します。

「手仕事×リノベ店舗開業」体感ツアー＆交流会とは

東京浅草から特急で1時間40分。 古くは織物で栄え、「繊維のまち」として知られる群馬県桐生市では、現在、手仕事に惹かれたクリエイターや起業家が続々と集まり、ものづくりのまちとして新たな生態系が形成されつつあります。 桐生地域の最大の強みは、半径数キロ圏内に繊維産業の川上から川下までの全工程（糸・織・染・加工・縫製）がある点にあります。 ノコギリ屋根の建物や昭和レトロな街並み、重要伝統的建造物群保存地区、その歴史や風土に惹かれた移住者たちが、古民家や空き物件をリノベーションし、自らを表現する商いを行っています。 今回のツアーでは、繊維や手仕事で独立開業し、自らリノベした空間で商いを営む先輩たちを訪問します。 「なぜ桐生を選んだのか」「産地とつながるメリット」「リノベのリアルな費用感とプロセス」など、ここでしか聞けない実践的なストーリーを紐解きます。

開催概要

開催日時

令和8年6月27日(土) 13:00～18:30まで ※希望者は19:00～交流会

場所

群馬県桐生市

定員

15名程度（応募多数の場合は抽選）

参加費

1,000円（保険代込み／当日現地払い） ※交流会参加者は別途2,000円

参加方法

Googleフォームからお申し込みください。 ＜URL＞https://forms.gle/zCp69uX4EnGLdPvs9 ※参加申込締切は6月23日(火)です。

訪問店舗（予定）

①森山縫製 -Nuu-

岡山での6年間の修業を経て、2024年5月に開業した工房兼店舗。 桐生の縫製技術が詰まったオリジナルアパレル製品を手がけています。

②USED CLOTHING VOID

歴史ある古民家を改装したヴィンテージ古着・雑貨店。 キッズスペースも備え、地域の誰もが気軽に立ち寄れる場所を目指しています。

③革ひと

職人が営む革工房。 革製品の製造をはじめ、レザークラフト体験、リメイク、修理など、革に関するさまざまな依頼を受け付けています。

④スーベニヤ・フロム・キリュウ

桐生新町の起点である桐生天満宮前のショップ。 刺繍のお守りや桐生製スカジャンなど、このまちならではのアイテムが揃います。

⑤SHIGUCHI kiryu

蔵をリノベしてオープンしたセレクトショップ。 自社ブランドである「nakedgauge」と「house of naked」を中心に国内外のブランドと雑貨を展開。 地元発アイテムを独自の目線で編集し、作り手と使い手をつなぐ場所です。

その他

詳細につきましては下記のホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

https://kiryu-iju.jp/event/20260627_seni_kiryu_event/

■桐生市共創企画部企画課移住定住推進室 ■FAX 0277-43-1001 ■電話 0277-32-3812 ■所在地 群馬県桐生市織姫町1-1 ■E-mail ijuteiju@city.kiryu.lg.jp ■公式HP https://www.city.kiryu.lg.jp/

【本イベントに関する問い合わせ先】 桐生市移住支援フロント むすびすむ桐生 群馬県桐生市本町5丁目51東武桐生ビル1階 050－3529－6573（10時～17時） E-mail：musubisumu@kiryu-iju.jp