兵庫県・淡路島で「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島株式会社(本社：兵庫県南あわじ市、代表取締役：鎌田 勝義)は、2026年7月25日(土)に開催される「第44回南あわじ市慶野松原花火大会」において、海上の船から花火を楽しむ「観覧クルーズ」を実施いたします。

また、本運航を記念し、公式Instagramでの「ペア招待券プレゼントキャンペーン」および、「インフルエンサーの特別招待」を同時に実施することをお知らせいたします。





イベントページ： https://www.uzu-shio.com/event/14646





海上花火(1)





■ 概要

イベント名：第44回南あわじ市慶野松原花火大会観覧クルーズ

開催日時 ：2026年7月25日(土) 18:50出航(22:00帰港予定)

発着場所 ：南あわじ市福良港(うずしおクルーズ乗船桟橋)

使用船舶 ：遊覧船「咸臨丸」

料金 ：13,000円(税込)

※大人(中学生以上)・小学生共通料金

※未就学児は無料









■ クルーズのポイント

1. 圧倒的な臨場感 ：陸上からではなく、花火が打ち上がる海上台船に近い「特等席」へご案内。

2. 五感で楽しむ演出 ：約3,000発の花火が音楽とシンクロ。夜空と海面に響く音と光を全身で浴びる体験を提供します。

3. サンセット・クルーズ：美しい夕景を眺めながら慶野松原沖へ。贅沢な時間の移ろいをお楽しみいただけます。









■ 当日のスケジュール

18:00 受付開始(福良港)

18:35 乗船開始

18:50 出航(夕陽を背に、慶野松原沖へ向かいます)

20:00 花火打ち上げ開始(約45分間の感動体験)

22:00 福良港へ帰港・解散









■ ご予約・ご乗船に関する注意事項

乗船名簿の提出：安全運航のため、開催1週間前頃に送付される名簿へのご記入が必須となります。

集合時間 ：乗船開始の30分前までには受付にお越しください。

その他 ：無料駐車場あり、小雨決行(荒天中止)









■ 主催

花火大会：慶野松原花火大会実行委員会

クルーズ：ジョイポート淡路島株式会社









■ 【同時開催】Instagramキャンペーン＆SNSインフルエンサー招待

1. Instagram「#慶野松原花火大会観覧クルーズプレゼントキャンペーン」

応募期間：2026年6月18日(木)～6月30日(火) 23:59まで

賞品 ：慶野松原花火観覧クルーズペア乗船券5名様

応募方法：公式Instagram(@uzushio_cruise)をフォローし、

対象投稿に「いいね」をすることで応募完了。

( https://www.instagram.com/uzushio_cruise/?hl=ja )

特典 ：コメント記入で当選確率が2倍にアップいたします。

当選発表：2026年7月中旬頃までにDMにてご連絡。









2. SNSインフルエンサー特別招待のご案内

「慶野松原花火大会観覧クルーズ」の感動を、独自の言葉と映像で発信してくださる方を特別に招待いたします。

応募期間：2026年6月18日(木)～6月30日(火) 23:59まで

特典 ：慶野松原花火大会観覧クルーズ無料ご招待(5名様)

対象 ：各種SNS(Instagram, YouTube, TikTok等)でフォロワー1万人以上の方

条件 ：本クルーズの体験をSNSにて発信いただける方

応募方法：公式Instagram宛に「インフルエンサー招待希望」とDMをお送りください。

審査の上、7月中旬頃までに担当者より詳細をご案内いたします。









【うずしおクルーズ基本情報】

世界最大級の渦潮を帆船型クルーズ船で体験する約1時間のクルージングです。全便に船上ガイドが乗船し、船からの景観や淡路島の歴史、旬の観光情報などをお届けし、知的欲求も満たすことができます。





営業日・出航時間： ホームページにて要確認

料金 ： 中学生以上 3,000円(税込)、小学生 1,500円(税込)、

幼児 大人1名につき1名無料

場所 ： 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

公式ホームページ： https://www.uzu-shio.com/





メインビジュアル





チラシ





海上花火(2)





遊覧船「咸臨丸」





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