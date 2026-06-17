ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「いいものいっぱい広場」では、大玉のイバラキング５Ｌサイズの商品を大変お求めやすい価格で販売中です。茨城が誇るメロンの王様「イバラキング」５Ｌサイズ×２玉の商品を対象に、「５Ｌ」にちなんだ最終売り切り価格にて販売します。今シーズン最終の売り切り価格での販売は、予定数量に達し次第終了となります。 メロンの出荷量全国一位を誇る茨城県が生み出した「イバラキング」は、400通り以上の掛け合わせの中から選抜され、2010年に品種登録された県オリジナル品種です。果汁たっぷりのジューシーさが特徴で、緑色の果肉は華やかな香りと豊かな甘みがあります。また、大玉に育つためまさに茨城の"メロンの王様"イバラキングの名にふさわしいメロンです。他の品種に比べて栽培農家が少なく、店頭では見かけることが難しいレアな品種です。 茨城の生産者の「イバラキングをより多くの方に味わっていただきたい」という思いから、お求めやすい価格を実現しました。茨城のメロンの代表品種「イバラキング」の迫力の大きさと驚きの美味しさを、この機会にぜひご堪能ください。

【対象商品】茨城県産イバラキング 5L×2玉入(秀・優) 6月上旬頃より順次発送 ＵＲＬ: https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0027000085/

■概要

１．期 間：令和８年６月２１日（日）まで ※予定数量に達し次第終了となります。 ２．内 容：対象の「イバラキング」商品を最終売り切り価格にて販売します。 ３．対象商品：◎茨城県産イバラキング 5L×2玉入(秀・優)【6月上旬頃より順次発送】 ４．税込価格：5,555円 ５．Ｕ Ｒ Ｌ: https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0027000085/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協(ＪＡ)などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ: https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント: https://x.com/JA_JAtown