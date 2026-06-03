2026年7月7日、待望の最新作EP「心拍」CDがリリースされます！

2026年7月7日、ヒップホップ系レコード会社「ULTRA-VYBE」ウルトラ・ヴァイヴから待望の最新作EP「心拍」が全国でCDリリースされます。 この作品は、音楽ファンのみならずリアルを求める人々の心を揺さぶる予感がいっぱいです。 一方、Ginza Rapport はアパレルブランドとして、社会福祉活動に取り組んでいます。 オンラインショップやアトリエ、オフィスを運営し、福祉に寄り添った洋服作りを通じて、温かみのある社会を目指しています。この2つの動きが、どのように人々の心に響くか、とても楽しみです。 東京都出身のファッションデザイナー、ラッパーでもあるGinza Rapport 代表、Mcハイジは単なるクリエイターではありません。 Mcハイジが手掛けるアパレルブランドは、社会福祉に根ざした形で運営されており、ファッションと社会貢献を鮮やかに結びつけています。 その独特なデザインは、都会的でありながら温かみを感じさせ、多くの支持を集めています。 Mcハイジの作品を通じて、社会福祉とファッションの組み合わせがどのように社会に影響を与えるのかを考えさせられます。 これからもMcハイジの活躍から目が離せませんね！

Mcハイジ/心拍/Official Music Video

Profile

https://ultravybe.lnk.to/shinpakucdreleaseYouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=34l8CCu0cZw

Junko Shinya〈Mcハイジ〉は、東京都出身のファッションデザイナー Ginza Rapport 代表である。 Ginza Rapport は社会福祉活動を目的としたアパレルブランドである。 アパレルブランド オンラインショップ&アトリエ&オフィス運営を行なっている。 元・演劇集団らぶばーど所属の劇団員 元・吉本興業所属のフィメールMc（女性ラッパー）Mc ハイジ 専門課程ファッションデザイン学科 服飾学科 服飾専門士称号 介護福祉士実務者研修課程修了 ラポールとは、フランス語で「絆」「橋を架ける」という意味があり、主にセラピーや心理学で使われています。 「調和した関係」などの意味合いを持ち、セラピストとクライエントの間に橋が架かるように信頼関係やリラックスできる関係のことです。 ラポール（Rapport）は、介護など福祉サービスの利用者や患者、その家族と介護職員などとの人間関係における信頼関係をラポールと言う。 大切な人は、利用者様、患者様、医療従事者の皆様で「銀座ラポール」にした。 オーダーメイドだからこそ出来る、小さな自社アトリエでパターン起こしから縫製まで一貫製作している。 本物の格好良さを纏う充実感をお届けしております。 Ginza Rapportは、福祉に寄り添う洋服作りに取り組んでいます。 専門学校 浜西ファッションアカデミー 専門課程ファッションデザイン学科、服飾学科 技能連携校、埼玉県立大宮中央高等学校(普通科)単位制による通信制課程に進学する。 ファッションデザイン学科、服飾学科、服飾専門士称号になるための勉強をする。

学歴

1992年、埼玉県立大宮中央高等学校と技能連携校 専門学校 浜西ファッションアカデミー 専門課程ファッションデザイン学科、服飾学科入学 (ファッションの道を目指す、若者のためのコース) (ファッションデザイナーやパタンナーを目指せる専門学校) 高等学校の卒業資格が得られる。 県立高校(普通科) 大宮中央高等学校・単位制による通信制の課程入学 取得資格、県立高校普通科卒業 (大宮中央高等学校・単位制による通信制の課程) 1995年、埼玉県立大宮中央高等学校と技能連携校 専門学校 浜西ファッションアカデミー 専門課程ファッションデザイン学科、服飾学科卒業 県立大宮中央高等学校、普通科卒業 服飾専門士称号 2012年、福祉の教室 ほっと俱楽部入学 訪問介護員養成研修2級課程修了 2013年、福祉、介護資格専門スクール 未来ケアカレッジ入学 全身性障害者移動支援従業者養成研修講座修了 2013年、東京消防庁、救命講習 救命技能認定証修了 2014年、ニチイ学館入学 高齢者コミュニケーター講座修了 2014年、福祉、介護資格専門スクール 未来ケアカレッジ入学 難病患者等ホームヘルパー養成研修難病基礎課程修了 2017年、社会福祉法人 東京ヘレン・ケラー協会 ヘレン・ケラー学院入学 視覚障害者ガイドヘルパー同行援護従業者養成研修講座修了 2018年、一般社団法人日本グリーフケア協会 グリーフケアアドバイザー講座受講 グリーフケアアドバイザー2級基礎課程修了 2019年、福祉教育専門学校 三幸福祉カレッジ入学 介護福祉士実務者研修課程修了 2020年、福祉、介護資格専門スクール 未来ケアカレッジ入学 喀痰吸引等研修第2号認定特定行為業務従事者養成研修講座修了

資格

服飾専門士称号 ケアワーカー サービス提供責任者 介護福祉士実務者研修 生活支援員 認定特定行為業務従事者 喀痰吸引等研修 半固形栄養剤研修 生活援助従事者研修 視覚障害者ガイドヘルパー (同行援護従業者) 全身性障害者ガイドヘルパー (移動支援従事者) 難病患者等ホームヘルパー 高齢者コミュニケーター 救命技能認定証 グリーフケア・アドバイザー

職務経歴

2012年4月2日、社会福祉法人、特別養護老人ホーム入職 2014年12月20日、一身上の都合により退職 2017年5月10日、医療法人、二次救急、救急指定病院、一般病床入職(理事長の指示) 2018年10月17日、一身上の都合により退職 2020年4月15日、社会福祉法人、訪問介護ステーション(居宅介護支援事業所)入職 経理、サービス提供責任者を担当 2020年7月20日、一身上の都合により退職 2020年10月1日、医療法人、介護医療院、緩和ケア病棟入職(奨学金制度、看護学校を希望) 2020年12月15日、一身上の都合により退職 2021年1月13日、truce「停戦」を意味する、 ストリート系ファッションブランドを立ち上げる。 「truce」1人でも多くの生命を救いたい、切なる思いでもある。 2021年1月13日、ファッションデザイナー Ginza truce代表 2022年3月31日、ブランド名を、 Ginza truceから、Ginza Rapportに変更する ファッションデザイナー Ginza Rapport代表 2022年11月1日、東京都指定介護保険特定施設介護付有料老人ホーム入職 夜勤専従 2023年3月20日、一身上の都合により退職 2023年5月1日、社会福祉法人、訪問介護ステーション(居宅介護支援事業所)入職 サービス提供責任者を担当 2023年7月17日、社会福祉法人、人事異動で関連施設グループホームに看護小規模多機能型居宅介護が併設する介護施設に異動 2024年10月20日、一身上の都合により退職 2021年、2022年、カナダで開催される「バンクーバーファッションウィーク」 (Vancouver Fashion Week)ランウェイショーに招待されて参加予定だったが、資金の関係で辞退する。 2022年、4月6日(水)-8日(金) 東京ビッグサイト(東京国際展示場) Ginza truce「FaW TOKYO」に出展する。 Ginza Rapport ファッションブランドを立ち上げる、現在、ファッションデザイナーとして活動している。 2023年、4月5日(水)-7日(金) 東京ビッグサイト(東京国際展示場) Ginza Rapport「FaW TOKYO」に出展する。 一身上の都合により2023年春に開催さる、ファッションワールド東京の出展は中止する。 ブランド名に「銀座」を冠したのは、truce 〈停戦〉戦場を銀座という繁栄の地に変えたいという思いが込められています。

■Ginza Rapportのご紹介■

Ginza Rapportは、社会福祉活動を目的とした、アパレルブランドONLINE SHOP &アトリエ&オフィス運営を行っています。 Ginza Rapportは、福祉に寄り添う洋服作りに取り組んでいます。 ■Ginza Rapport ■ Address：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-7 MAC銀座ビル303 Tel：03-5524-5975 Hours：9:00-18:00 公式ホームページ：https://rapport.ztokyo.xyz/ ECサイト：https://ginzarapport.shopselect.net/ Instagram：https://www.instagram.com/junko_fashion_designer/ Instagram：https://www.instagram.com/ginza_rapport/ X：https://x.com/GinzaRapport Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCB41vQ3qYxLy-lItmYhLeWw

【本件に関するお問い合わせ】

企業名：株式会社 エイゼックス / Ginza Rapport 担当：新谷順子 佐伯田守