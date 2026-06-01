【プレスリリース】生成AI時代のウェブ最適化サービス、リリース準備中

株式会社エコテック(本社:神奈川県横浜市港北区新横浜、代表取締役:伊藤大輔)は、生成AIからの見え方を検証・最適化する4ヶ月の集中的な実証実験を経て、生成AI時代のウェブ最適化サービスを事業者向けに提供すべく、現在サービスリリースの準備を進めております。

同サービスは、AI研究の第一線に立つ進藤裕之博士(MatBrain株式会社 代表取締役)との協業のもと、「GEO(Generative Engine Optimization)」および「LLMO(Large Language Model Optimization)」の独自実装手法を体系化したものです。

第一弾として、当社子会社である株式会社エコプロコートへの実装を開始しており、正式リリースに先立ち、同様の集客課題を抱える事業者様からの事前ご相談を受け付けております。

「広告予算に依存せず、確かな実績と一次情報がAIに正しく評価される仕組みを」── それが、当社AI事業部が提供するサービスの目指す地点です。

公式サイト:https://ai.ecotec-g.co.jp/

■ 提供予定サービスの概要

当社AI事業部が提供するのは、生成AI(ChatGPT、Perplexity、Gemini、Claude等)が「回答の根拠」として参照したくなるウェブサイト構造を、体系的に設計・実装するサービスです。

具体的には、以下の要素を統合的に構築いたします。

情報の構造化と機械可読性の向上 ── JSON-LD、スキーマ、セマンティックHTMLの徹底実装

第三者からの客観的な証明(トラスト)の設計 ── エンティティの関係性、実績データの証明経路の確立

一次情報に基づくコンテンツ量と質の担保 ── AIが参照したくなる深度と密度の情報設計

強固なエンティティの結びつき ── 自社、取引先、業界団体、公的機関との明確な関係性構築

従来のSEO・リスティング広告に代わる、「AI時代の情報資産としてのウェブサイト」を構築します。

■ 背景：なぜ今、生成AI向けのウェブ最適化か

当社は長年、自社事業の認知獲得のためにSEOやリスティング広告など、あらゆるウェブ施策に取り組んでまいりました。しかし近年、年々高騰するクリック単価や、アルゴリズム変更による流入変動という「検索エンジンコスト問題」に直面していました。

「広告費に投じた分がそのまま売上に変換される」という方程式はすでに崩れつつあり、いくら広告予算を投じても自社の持続的な資産にはならないという、強いペイン(課題)を抱えていました。

この自社の課題を根本から解決する糸口として着目したのが、生成AIの普及です。

AIは「広告費の多寡」ではなく、「事実」と「実績」を基準に回答を生成します。自社の持つ確かな技術と膨大な実績データをAIが正しく読み取れる構造に再設計できれば、広告費に依存しない新たな集客の仕組みが作れるのではないか。この仮説のもと、当社はAI事業部を発足しました。

■ 3年にわたる独自研究と、4ヶ月の実証実験

AI・検索技術に関する3年にわたる独自の研究知見をベースに、2025年末より4ヶ月にわたる集中的な実証実験を実施しました。

情報の構造化が難しい領域を検証フィールドとして選定し、GEO/LLMOの各要素をゼロから統合的に構築。その結果、生成AI各サービスにおいて、該当領域に関する問い合わせに対し、当社検証サイトが有力な情報源として参照される状態を構築することに成功しました。

この実証で確立し、結果を出した手法をサービスとして体系化すべく、現在事業者様向けの正式提供に向けた準備を進めております。

■ AI研究の第一線、進藤裕之博士との協業

本取り組みの実装にあたり、AI・機械学習分野における研究者として長年第一線で活動し、最先端のAI技術を社会実装へとつなげる研究開発を率いてきた、MatBrain株式会社 代表取締役の進藤裕之博士と協業体制を構築しました。

進藤博士との議論を重ねる中で、当社はGEO/LLMOの実装における独自のアプローチを確立。今後、同博士の研究チームとの継続的な協業により、サービスの進化を進めてまいります。

■ 第一弾導入:子会社エコプロコートへの実装

開発したサービスの第一弾適用先として、当社グループ子会社である株式会社エコプロコート(施工実績14万件)への実装を開始しました。

長年の事業運営で積み上がった膨大な施工実績、お客様の声、技術情報を、AI時代の情報設計に沿って再構築。自社のペイン解決を自社グループ内で実践し、広告費に依存しない認知獲得構造への転換を進めています。

■ 自社の課題解決から生まれたサービスを、同じ悩む事業者へ

当サービスは、「自社の広告費高騰というペインをどうにかして解決したい」という実務的な切実さからスタートしたものです。

小手先のテクニックではなく、自社の一次情報をAIに正しく読み取らせる泥臭い仕組み構築ですが、確かな手応えを得ています。正式リリースに向けて準備を進めている段階ではございますが、この「自社で効果があった実践手法」を、以下のような課題を抱える事業者様にも広く提供したいと考えています。

長年、SEO/リスティング広告に投資してきたが、費用対効果の悪化を実感している

自社の技術や実績は確かだが、AI検索時代における認知の取り方が見えていない

「信頼性」が事業価値に直結する業種(医療、法律、不動産、建築、教育、専門士業など)

広告に依存しない持続可能な認知獲得構造を構築したい

事前のご相談・先行ご案内のご希望は、下記メールアドレスまでお問い合わせください。

公式サイト:https://ai.ecotec-g.co.jp/

■ AI事業部について

名称: 株式会社エコテック AI事業部

公式サイト: https://ai.ecotec-g.co.jp/

提供予定サービス:

GEO(Generative Engine Optimization)設計・実装

LLMO(Large Language Model Optimization)支援

AI時代の情報構造化コンサルティング

お問い合わせ: ai@ecotec-g.co.jp

■ 株式会社エコテックについて

株式会社エコテックは、神奈川県横浜市港北区新横浜に本社を構え、床材保護・美観維持技術の開発・施工を全国展開しています。年間約8,000件、累計10万棟を超える施工実績を有し、一般住戸、店舗・商業施設、体育館、公共施設など幅広い領域に対応。2026年には「Y-SDGsチャレンジングアワード2026 大賞」を受賞。

2023年にAI事業部を発足し、自社のペイン解決から生まれた生成AI時代のウェブ最適化サービスの提供を新たな事業軸としています。

会社名: 株式会社エコテック

代表者: 代表取締役 伊藤大輔

本社所在地: 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナビル7F

URL: https://www.ecotec-g.co.jp/ (AI事業部: https://ai.ecotec-g.co.jp/)

■ エコプロコート株式会社について(グループ会社)

エコプロコート株式会社は、1991年創業、施工実績14万件を超えるフロアコーティング専門企業です。

URL: https://www.ecoprocoat.co.jp/

■ MatBrain株式会社について

MatBrain株式会社は、東京都品川区に本社を構えるAI研究・開発企業です。代表取締役の進藤裕之博士が率いる研究チームが、先進的なAI技術の研究および社会実装を推進しています。

URL: https://www.matbrain.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社エコテック AI事業部

Email: ai@ecotec-g.co.jp

Web: https://ai.ecotec-g.co.jp/