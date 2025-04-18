Key25周年を記念した「坂上 智代」描き下ろしグッズがVA STOREにて発売決定！【4月24日発売】
株式会社ビジュアルアーツ(本社:大阪府大阪市 代表取締役:天雲玄樹)は、自社ECサイト「VA STORE」にてKey25周年を記念した「坂上 智代」描き下ろしグッズを発売いたします。
＜商品概要＞
■Key25th 坂上 智代 B2タペストリー
サイズ：B2サイズ
素材：スエード
価格：3,300円(税込)
※お1人様1会計につき3点まで購入可能
■Key25th 坂上 智代 デスクマット
サイズ：約W550mm×H300mm
素材：ポリエステル＋EVA
価格：2,800円(税込)
※お1人様1会計につき3点まで購入可能
■Key25th 坂上 智代 BIGアクリルフィギュア
サイズ：【本体】310mm×185mm／【台座】280mm×100mm
素材：アクリル
価格：8,800円(税込)
※お1人様1会計につき3点まで購入可能
■Key25th 坂上 智代 アクリルフィギュア
サイズ：【本体】135mm×82mm／【台座】125mm×40mm
素材：アクリル
価格：1,650円(税込)
※お1人様1会計につき3点まで購入可能
■Key25th 坂上 智代 クリアファイル
サイズ：A4
素材：PP
価格：550円(税込)
※お1人様1会計につき3点まで購入可能
■Key25th 坂上 智代 アクリルキーホルダー・缶バッジセット
サイズ：【アクリルキーホルダー】55mm×60mm／【缶バッジ】直径76mm
価格：1,430円(税込)
※お1人様1会計につき3点まで購入可能
ストア情報
VA STORE【ビジュアルアーツオンラインストア】はゲームブランドの「Key」をはじめ、VISUAL ARTSの様々な商品を取り扱う公式ストアです。
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株式会社ビジュアルアーツ
株式会社ビジュアルアーツは平成3年の創業以来、ノベルゲームを通して物語をお届けしております。
数多の作品がノベルゲームの枠組みを飛び越え、コミック、アニメーション、劇場作品としてメディアミックス化され、近年ではモバイルゲームの市場でも多くのご支持をいただいております。
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