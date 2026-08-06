「戻ってる！」「何これ最高じゃん」遠藤航がファン・ダイクらと共に…激熱５ショットに現地ファンも大興奮！「喜ぶエンドウを見る度に人生が豊かになる」
日本代表の前キャプテンが実戦復帰に向けて、着実にステップを踏んでいる。
遠藤航は２月に左足首を負傷。以降のシーズン後半戦を欠場し、結局北中米ワールドカップにも間に合わず。無念の森保ジャパン離脱と同時に、代表引退を表明した。
新シーズンは開幕からプレーできるのか。その状態に注目が集まるなか、アンドニ・イラオラ監督が、８月９日に本拠地で行なわれるプレシーズンマッチのモナコ戦を前に「ワタルは徐々にトレーニング量を増やしており、復帰は間近だ。ワタにはモナコ戦でプレーしてもらいたいと思っている。何分かは出場機会を得られるはずだ」と語った。
また、クラブの公式Xは８月６日に「今日の勝利チーム」と綴り、練習中のミニゲームで勝利した遠藤が、フィルジル・ファン・ダイクらと共に計５人で笑みを浮かべる写真を公開。微笑ましい様子は大きな注目を集め、次のような声が続々と寄せられている。
「遠藤戻ってる！」
「なぜエンドウはいつも勝利チームにいるんだ？」
「遠藤が居るチームは負けない」
「何これ最高じゃん」
「今季開幕戦のバック４」
「みんなキレッキレ。このトレーニングチームは反則だ！」
「エンドウが喜んでいるところを見る度に私の人生が豊かになる」
「フラーフェンベルフよりも６番のエンドウの方が信頼できる」
「エンドウが伝説的なシーズンを過ごすのを期待してる！！」
現地ファンの練習復帰を喜び、活躍を期待するコメントが溢れており、遠藤の存在感の高さが窺える。アルネ・スロット体制で出場機会が激減した33歳は、イラオラ新監督の下で完全復活を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「何これ最高じゃん」練習復帰した遠藤の激熱ショット
遠藤航は２月に左足首を負傷。以降のシーズン後半戦を欠場し、結局北中米ワールドカップにも間に合わず。無念の森保ジャパン離脱と同時に、代表引退を表明した。
新シーズンは開幕からプレーできるのか。その状態に注目が集まるなか、アンドニ・イラオラ監督が、８月９日に本拠地で行なわれるプレシーズンマッチのモナコ戦を前に「ワタルは徐々にトレーニング量を増やしており、復帰は間近だ。ワタにはモナコ戦でプレーしてもらいたいと思っている。何分かは出場機会を得られるはずだ」と語った。
また、クラブの公式Xは８月６日に「今日の勝利チーム」と綴り、練習中のミニゲームで勝利した遠藤が、フィルジル・ファン・ダイクらと共に計５人で笑みを浮かべる写真を公開。微笑ましい様子は大きな注目を集め、次のような声が続々と寄せられている。
「なぜエンドウはいつも勝利チームにいるんだ？」
「遠藤が居るチームは負けない」
「何これ最高じゃん」
「今季開幕戦のバック４」
「みんなキレッキレ。このトレーニングチームは反則だ！」
「エンドウが喜んでいるところを見る度に私の人生が豊かになる」
「フラーフェンベルフよりも６番のエンドウの方が信頼できる」
「エンドウが伝説的なシーズンを過ごすのを期待してる！！」
現地ファンの練習復帰を喜び、活躍を期待するコメントが溢れており、遠藤の存在感の高さが窺える。アルネ・スロット体制で出場機会が激減した33歳は、イラオラ新監督の下で完全復活を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「何これ最高じゃん」練習復帰した遠藤の激熱ショット