「マジで凄いニュース！」フランス代表の“公式発表”にファン歓喜「新たな時代の幕開け」「伝説の復活」
北中米Ｗ杯後にフランス代表のディディエ・デシャン監督が退任。現地７月28日に後任が公式に発表された。新たにレ・ブルーを率いるのは、ジネディーヌ・ジダンだ。
現役時代はフランス代表の10番を背負い、Ｗ杯でもEUROでも優勝を経験したレジェンドが、指揮官として戻ってきた。
フランス代表の公式Ｘでもアナウンスされると、ファンから以下のような声があがった。
「ようこそZZ どうなるか楽しみ」
「新たな時代の幕開け」
「マジで凄いニュース！」
「お帰りなさい」
「伝説の復活」
「ジダンは本当にかっこいい」
「彼のキャリアからすれば当然の成り行き」
「10年ぐらい待たれていた」
「何年も待ち望んでいたこの日が、ついにやってきた」
「フランスはさらに強力に、豪華に」
多くのファン・サポーターが期待を寄せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ジダンの現役ラストマッチ。衝撃の頭突きも
現役時代はフランス代表の10番を背負い、Ｗ杯でもEUROでも優勝を経験したレジェンドが、指揮官として戻ってきた。
フランス代表の公式Ｘでもアナウンスされると、ファンから以下のような声があがった。
「ようこそZZ どうなるか楽しみ」
「新たな時代の幕開け」
「マジで凄いニュース！」
「お帰りなさい」
「伝説の復活」
「ジダンは本当にかっこいい」
「彼のキャリアからすれば当然の成り行き」
「10年ぐらい待たれていた」
「何年も待ち望んでいたこの日が、ついにやってきた」
「フランスはさらに強力に、豪華に」
多くのファン・サポーターが期待を寄せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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