「日本人しかやらなそう」 サッカー特大ニュースに隠された“匂わせ”に喝采「センスしかない」
MF守田、ポルトガルから英プレミア移籍が決定
サッカーの北中米ワールドカップで、惜しくも日本代表入りを逃した31歳MFの英プレミアリーグ移籍が決定。正式発表に先駆けた日本風の“匂わせ”がファンの話題となっている。
日本時間の25日未明に発表されたのは、Jリーグの川崎やポルトガルのスポルティングCPでプレーしてきたMF守田英正が、英プレミアリーグのハル・シティに加入するというニュースだ。まず日本時間の午前1時50分、白地に赤いサッカーボールが置かれた画像をXに投稿。「100％」という短い文面で、日本人の加入を匂わせた。
10分後の午前2時には、日の丸のような白いサッカーボールを守田が拾い上げる動画で顔出し。さらに10分後の午前2時10分に、精悍な守田のユニホーム写真とともに「ヒデマサ・モリタはタイガーだ」という文面で加入を発表する念の入れようだ。日本を前面に押し出した歓迎に、日本のファンからは賛辞が集まった。
「オシャレ」
「かっこよ」
「センスしかない」
「すげー！カッコ良い」
「ええやんこの動画 頑張れ守田！」
「クラブの凝った演出からも、守田選手がどれだけ期待されて迎え入れられたかが伝わってきて最高」
「最後に手を正面で組ませたのはクラブ側が指示したのかな？日本人くらいしかやらなそうなポーズだけど」
守田は2022年のカタールW杯に日本代表として出場。5月15日に発表された北中米W杯のメンバーからは漏れていた。クラブの公式サイトによれば守田とハル・シティの契約は2年で、1年の延長オプション付きだという。
（THE ANSWER編集部）