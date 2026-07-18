出産時の旦那さんの態度が原因で離婚を考えた……という人もいますよね。今回は、ワールドカップの時期に出産をした人のエピソードをご紹介します。

サッカーと子どもどっちが大事？

「長男を出産したときのこと。ちょうどその頃、ワールドカップの時期でした。サッカーファンの夫はテレビで試合を見るのに夢中。試合の前に陣痛がきたのですが、病院に連れて行ってほしいと言ったら『今？ 試合終わってからじゃダメ？』と言われ……。『ダメに決まってんだろ！』と無理やり車を出させました。

車内では、私の心配なんて一切せず『早くしないと試合始まっちゃう』とサッカーの心配ばかり。病室では、陣痛に苦しむ私を放置してテレビで試合を見るのに夢中。産まれそうだから分娩室に移動すると言っても、『今いいところだから！』と拒否。助産師さんに『サッカーと子どもどっちが大事なの⁉』と叱られていました……。

これ以上揉めるのも恥ずかしいので、夫を置いて一人で出産しました。夫は一体、何のために病院に来たのか……。出産後に不満を夫に伝えたら、『だって4年に1回なんだよ⁉』と。この子の出産に立ち会えるのは人生で1回きりだけど？ 優先順位おかしくない？

それがきっかけで夫に冷め、何をされても許せなくて結局離婚しました。今年のワールドカップは、元夫は誰にも邪魔されず観戦できたのかな。養育費払って一生一人でサッカー観てろ。と思っています」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年6月）

▽ 出産は、奥さんも子どもも必ず無事だという保証はありません。命がけで出産に挑んでいる奥さんの横で、旦那さんはサッカーに夢中なんて……離婚されても文句は言えないと思います……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。