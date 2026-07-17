「発見してほしくない」フロリアンが明かす母国フランスの“見せたくない”現実
フロリアン氏が自身のYouTubeチャンネルで「娘に見せたいフランス、見せたくないフランス」を公開した。もうすぐ8歳になる娘と共に母国フランスへ行くという同氏が、日本のテレビではあまり報じられないフランスのリアルな裏側と、親としての複雑な心境を明かした。
動画の前半でフロリアン氏は、自身の故郷であるルーアンに住む大家族や親戚との交流など、娘に「見せたいフランス」について語る。フランス独自の家庭料理のフルコースや、趣のある石畳の道、そして夜10時まで明るい夏のゆったりとした生活リズムなどを挙げ、「自分の父親がどういう環境で生きてきたか、理解できたら面白い」と期待を込めた。
一方で、「見せたくないフランスの部分もある」と前置きし、現地の厳しい現実を列挙する。電車の衛生状態や治安の悪さ、タバコやゴミのポイ捨てといったマナー問題（アンシビリティ）に加え、「うんちを踏んじゃった」という実際のハプニング映像も公開した。さらに、燃やされた車の残骸が放置されている異様な光景や、過激なデモ、そして街中に蔓延する薬物の問題にまで踏み込み、「本当に発見してほしくない」と親としての不安を吐露した。
「完璧な国はない」と語るフロリアン氏。最後には、フランスの良い面も悪い面も包み隠さず見せることで、娘に多様な価値観を学んでほしいと願いを込め、ハーフの子供を持つ親としての深い愛情と葛藤を滲ませた。
動画の前半でフロリアン氏は、自身の故郷であるルーアンに住む大家族や親戚との交流など、娘に「見せたいフランス」について語る。フランス独自の家庭料理のフルコースや、趣のある石畳の道、そして夜10時まで明るい夏のゆったりとした生活リズムなどを挙げ、「自分の父親がどういう環境で生きてきたか、理解できたら面白い」と期待を込めた。
一方で、「見せたくないフランスの部分もある」と前置きし、現地の厳しい現実を列挙する。電車の衛生状態や治安の悪さ、タバコやゴミのポイ捨てといったマナー問題（アンシビリティ）に加え、「うんちを踏んじゃった」という実際のハプニング映像も公開した。さらに、燃やされた車の残骸が放置されている異様な光景や、過激なデモ、そして街中に蔓延する薬物の問題にまで踏み込み、「本当に発見してほしくない」と親としての不安を吐露した。
「完璧な国はない」と語るフロリアン氏。最後には、フランスの良い面も悪い面も包み隠さず見せることで、娘に多様な価値観を学んでほしいと願いを込め、ハーフの子供を持つ親としての深い愛情と葛藤を滲ませた。
YouTubeの動画内容
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