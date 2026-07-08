韓国旅行で絶対食べたい！地元民イチオシの中毒性ローカルグルメ「ポンヨンプルコギ」
韓国全土を駆け巡りグルメを紹介する日本人動画クリエイターの”マッソー”が韓国・清州（チョンジュ）を一人旅し、地元の人に直接聞いたおすすめのローカルグルメを堪能する様子が収められている。
夕飯を求めて街ゆく人に「清州で一番美味しいお店はどこですか？」と聞き込みを開始。現地の人から「ポンヨンプルコギ」というお店や、大学近くで若い人たちに人気のサムギョプサル店などを教えてもらい、走って「ポンヨンプルコギ」へと向かう。
お店に到着すると、まだ何も注文していない状態からアルミホイルが敷かれた鉄板と薄切りの豚肉などが運ばれてきた。周囲の客を観察して自分で調理しようとするも、順番が違っていたようで店員さんが助っ人として登場。お肉を白くなるまで焼き、火が通ったところで余分な油を捨て、ネギを乗せて混ぜ合わせるという店員さんの華麗な手捌きが披露された。
完成した熱々の豚肉料理を口に運ぶと、「ウマッソー！」「やばスンギ！」と大興奮。「このピリ辛具合が堪らんべ！」と食欲を刺激され、たまらず追加でご飯も注文した。「地元に住んでたら通いたくなるんやろなぁっていう中毒性のある味」と絶賛し、アルミの上で焼くことで余計な脂が端へと流れていく仕組みにより、後味がサッパリしていると魅力を語っている。
韓国の地方都市ならではのリアルな絶品グルメ情報は、今後の韓国一人旅における店選びの心強い参考になりそうだ。次回の旅行では、現地の人とのコミュニケーションを楽しみながらローカルな魅力あふれるグルメ探しに挑戦してみてはいかがだろうか。
夕飯を求めて街ゆく人に「清州で一番美味しいお店はどこですか？」と聞き込みを開始。現地の人から「ポンヨンプルコギ」というお店や、大学近くで若い人たちに人気のサムギョプサル店などを教えてもらい、走って「ポンヨンプルコギ」へと向かう。
お店に到着すると、まだ何も注文していない状態からアルミホイルが敷かれた鉄板と薄切りの豚肉などが運ばれてきた。周囲の客を観察して自分で調理しようとするも、順番が違っていたようで店員さんが助っ人として登場。お肉を白くなるまで焼き、火が通ったところで余分な油を捨て、ネギを乗せて混ぜ合わせるという店員さんの華麗な手捌きが披露された。
完成した熱々の豚肉料理を口に運ぶと、「ウマッソー！」「やばスンギ！」と大興奮。「このピリ辛具合が堪らんべ！」と食欲を刺激され、たまらず追加でご飯も注文した。「地元に住んでたら通いたくなるんやろなぁっていう中毒性のある味」と絶賛し、アルミの上で焼くことで余計な脂が端へと流れていく仕組みにより、後味がサッパリしていると魅力を語っている。
韓国の地方都市ならではのリアルな絶品グルメ情報は、今後の韓国一人旅における店選びの心強い参考になりそうだ。次回の旅行では、現地の人とのコミュニケーションを楽しみながらローカルな魅力あふれるグルメ探しに挑戦してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
ソウルだけじゃない！韓国・大田の地元民が集う伝説のパン屋＆ローカルなお花見スポット
韓国旅行で絶対に外さない店選び！地元の人への聞き込みで見つけた「オッシカルグクス」
韓国旅行で絶対食べたい！水原の大行列店で味わう絶品「フライドチキン」
チャンネル情報
s17t028@gmail.com#マッソー #海外一人旅 #筋肉 #マッチョ #旅行VLOG
youtube.com/@muscle_trip YouTube