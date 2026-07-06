鈴木奈々、自身のネットニュースに言及「リアルガチです！」 離婚から5年の“衝撃”告白「そんな簡単にキス出来ない！笑」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が5日、自身のインスタグラムを更新。話題になっている自身のネットニュースについて言及した。
【写真】「リアルガチです！」離婚から5年の“衝撃”告白をした鈴木奈々
「今私がネットニュースになってるんですが」と切り出し、「内容は『私。離婚してから、まだ一度もキスしてないの…。 ホントに。私、5年間キスしてないんだけど！』と話した。ってニュースになってるんだけど」と内容を説明。鈴木は1日放送のテレビ東京系『チャンスのチワワ』（深1：30）に出演し、離婚後の恋愛事情を明かしていた。
これに対して鈴木は、「リアルガチです！笑笑」と強く肯定。「ファーストキスぐらい大切にしてるからね！笑笑 そんな簡単にキス出来ない！笑笑 凄く大切にしてます」とかわいらしい“乙女心”をつづった。
この投稿には、「かわいすぎて」「ピュアなんよなぁ」「そういうの大事よね」「こんなかわいい彼女が欲しいなぁ」などのコメントが寄せられている。
【写真】「リアルガチです！」離婚から5年の“衝撃”告白をした鈴木奈々
「今私がネットニュースになってるんですが」と切り出し、「内容は『私。離婚してから、まだ一度もキスしてないの…。 ホントに。私、5年間キスしてないんだけど！』と話した。ってニュースになってるんだけど」と内容を説明。鈴木は1日放送のテレビ東京系『チャンスのチワワ』（深1：30）に出演し、離婚後の恋愛事情を明かしていた。
これに対して鈴木は、「リアルガチです！笑笑」と強く肯定。「ファーストキスぐらい大切にしてるからね！笑笑 そんな簡単にキス出来ない！笑笑 凄く大切にしてます」とかわいらしい“乙女心”をつづった。
この投稿には、「かわいすぎて」「ピュアなんよなぁ」「そういうの大事よね」「こんなかわいい彼女が欲しいなぁ」などのコメントが寄せられている。