¡ÚËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¡ÛÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬°ìÅ¾¤·¤Æ´Ú¹ñÂåÉ½¤òÍÊ¸î ¡Ö²Ð¾Ã¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¡©¡×¤ÎÀ¼
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬¡¢ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ç£±¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Æ±¹ñ¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë»¿¼¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÁÁÈ¤Ç£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£Àè·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Î·ë²Ì¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¢¤¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÇ½¤Ê¿Í¤ò»Ø´ø´±¤ËÁª¤Ù¤Ð¡¢·ë²Ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÆ±¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÎÂÎÀ©¤Ê¤É¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±Æü¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦´Ú¹ñÂåÉ½¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿¼¤¤°Ö¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£´Ç¯´Ö¡¢£×ÇÕ¤À¤±¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¿ôÂ¿¤¯»î¹ç¤òÀï¤¤È´¤¡¢Í½´ü¤»¤Ì¥±¥¬¤ä²á¹ó¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤ÎÄË¤ß¤è¤ê¤â¿É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø´Ú¹ñÂåÉ½¡Ù¤Î¸ª½ñ¤¬Í¿¤¨¤ë½Å°µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ï¤º¤«¿ôÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÎ¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤Éµõ¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÏºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¡¢¹ñÌ±¤Ë´õË¾¤È¸Ø¤ê¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¤é¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤ËÃí¤®¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡ÖµÞ¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤ó¡©¡×¡Ö´ÆÆÄ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Áª¼ê¤Ï¾Î¤¨¤ë¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï²Ð¾Ã¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤¢¤ì¤À¤±Ã¡¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æº£¹¹·ãÎå¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£