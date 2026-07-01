モスバーガー「サマーラッキーバッグ」発売へ！ 「たまごっち」コラボの大容量保冷トートなどセットに
「モスバーガー」は、7月1日（水）15時00分から7月30日（木）の間、「たまごっち」とコラボレーションした「2026サマーラッキーバッグ」の予約受付をネット特別予約サイトで実施する。
【写真】「たまごっち」の描き下ろしデザインがかわいい！ 「2026サマーラッキーバッグ」の中身＆詳細
■「たまごっちパラダイス」の描き下ろしデザイン
今回数量限定で登場する「2026サマーラッキーバッグ」は、「たまごっち」の最新シリーズ「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」の世界観と「モスバーガー」の商品があしらわれたオリジナル描き下ろしデザインを使用したグッズ4点と、10月31日（土）まで利用できる販売価格相当の「お食事補助券」を詰め合わせた税込5000円のセット。
グッズは、夏のレジャーなどに活躍するラインナップを用意。500mlのペットボトルを立てて収納できる大容量の「たまごっちの保冷トートバッグ」は、まめっちやくちぱっちなどおなじみのキャラクターと「モスバーガー」のメニューをあしらったコラボならではのデザインが魅力だ。
また、ファスナーにチャームがついた「まめっちのメッシュポーチ」、子どものポケットに入れやすいサイズに折りたためる「くちぱっちのひょっこりワッペンタオル」、食品の保存や小物入れに便利な「たまごっちの丸型ケース（2個セット）」もそろう。
ちなみに、本商品は1人5個まで予約可能。予約した商品は8月3日（月）から8月11日（火・祝）の間で受け取れる。店舗の在庫状況により、店頭販売を実施する店舗もあるという。
【写真】「たまごっち」の描き下ろしデザインがかわいい！ 「2026サマーラッキーバッグ」の中身＆詳細
■「たまごっちパラダイス」の描き下ろしデザイン
今回数量限定で登場する「2026サマーラッキーバッグ」は、「たまごっち」の最新シリーズ「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」の世界観と「モスバーガー」の商品があしらわれたオリジナル描き下ろしデザインを使用したグッズ4点と、10月31日（土）まで利用できる販売価格相当の「お食事補助券」を詰め合わせた税込5000円のセット。
また、ファスナーにチャームがついた「まめっちのメッシュポーチ」、子どものポケットに入れやすいサイズに折りたためる「くちぱっちのひょっこりワッペンタオル」、食品の保存や小物入れに便利な「たまごっちの丸型ケース（2個セット）」もそろう。
ちなみに、本商品は1人5個まで予約可能。予約した商品は8月3日（月）から8月11日（火・祝）の間で受け取れる。店舗の在庫状況により、店頭販売を実施する店舗もあるという。