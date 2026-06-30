「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（38）が30日放送のTBSラジオ「大島由香里 BRAND-NEW MORNING」（月〜金曜5・00）にゲスト出演。夫の介護に向き合う姿勢を変えた、ある出来事を明かした。

夫は80歳を超え、病気もしやすくなる年頃。「有名人だから地域包括センターとかにも、“夫が今こんな状態で…”とか相談、質問しにくいじゃないですか。でも、私めっちゃ行くんです」と笑い、「そういうの捨てようと思った。2人の殻にこもるのは全部やめて、いろんな情報仕入れるために行ってます。すごい楽しい。ありがたい」と話した。

積極的に情報収集に出向き、その道に明るい人たちに助言を得るのには理由があるという。「2年前に義理の妹をガンで亡くしたんですけど。5年介護してたんですよ、私がずっと。まあ大変だったですよ…この私が病むぐらい」と打ち明けた。

当時、「妹が若すぎて、あまり（周囲に）相談できなかった…かわいそうで。本人も自分が末期がんであることを友だちに言ってなくて。知ってるのは私のまわりだけ。他人が入るのがイヤだと言われて、私と母が介護してた」と回想。「だから加トちゃんにもし何かあったら、いろんな人に頼ってみんなで幸せにしてあげようって考えに変わりました」と語っていた。