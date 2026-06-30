メジャー通算300本塁打の大台まであと2本

【MLB】アスレチックス ー ドジャース（日本時間30日・サクラメント）

ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、敵地でのアスレチックス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、6試合ぶりとなる18号3ランを放った。豪快な一発に対して、球団公式やMLB公式のSNSなどが続々と反応し、称賛の声を寄せている。

2点リードで迎えた6回無死一、二塁の第4打席だった。左腕クロックが投じた5球目のスライダーを完璧に捉え、打った瞬間にスタンドインを確信する当たりとなった。打球速度112.3マイル（約180.7キロ）、飛距離432フィート（約131.7メートル）、角度25度という特大の一発に敵地は騒然とした。

この一発により、メジャー通算300本塁打にあと2本、日米通算350本塁打に残り4本に迫った。得意としている6月に8本目のアーチを描き、シーズン換算で34発ペースに乗せている。月間MVPを受賞した昨年の6月の7本塁打をすでに上回っており、第2子誕生の報告以降も好調を維持して結果を残し続けている。

驚愕のアーチに対し、ドジャース公式X（旧ツイッター）は「ワオ、ショウヘイ」と速報した。さらにMLB公式も「ショウヘイ・オオタニによる、誰もが確信した文句なしの一発」と大絶賛している。（Full-Count編集部）