年収1200万円でも「相対的に裕福ではなくなった」大手メーカー管理職40代男性のリアル「共働きが増えて世帯で1000万以上は当たり前」

年収1000万円を超えれば世間的には高収入の部類だが、当人たちが豊かさを実感しているかは別だ。

投稿を寄せた千葉県の40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収1200万円）は、大手メーカーの営業部門管理職。自身の経済状況について「共働きが増えて世帯で1000万円以上は当たり前になり相対的に裕福ではなくなったと思う」と明かす。（文：金森マリ乃）

「一人っ子ならもう少し余裕があったと思う」というが……

世帯年収1000万円以上は統計的には依然として少数派だが、男性の周囲には似た環境の人が多いのだろう。そのため“当たり前”に感じられているようだ。

子供が増えて現在の住まいが手狭になったため住み替えを検討しているが、「住宅費用も10年前と比べて爆上がりしていて難しい」という。住宅価格高騰については、「共働きで高価な家を買える人が増えた影響もあると思う」とも分析していた。

さらに、住居費だけでなく、子育て世代を直撃するのが教育費の重みだ。

「子供たちの教育費が高い。周りでも習い事をたくさんして、途中から受験という子が多い」

男性は「一人っ子ならもう少し余裕があったと思う」ともこぼしており、いくら1000万円プレイヤーであっても、 家族の人数や住宅高騰といったコストが重なれば、結局、自由に使えるお金はそれほど多くないようだ。

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