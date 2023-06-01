「今すごくメディアでも賑わせてる…」本田圭佑がブラジル戦で期待する“２人”は？「勝率は２割、もしかしたら１割」【W杯】
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で５度の優勝を誇るブラジル代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦する。
試合を中継するNHK BSでゲスト解説を務める本田圭佑が、キックオフ前に注目選手と日本代表への期待を語った。
本田が期待する選手として挙げたのは、ベンチスタートの小川航基だった。
「小川さん。おそらく途中で出てきて、必要なピースとして活躍してくれるんじゃないかなと。特にクロスへの動きというのはかなり武器だと思うので、そこは期待しています」
さらに、もうひとりにもベンチからのスタートとなった塩貝健人の名前を挙げた。
「もうひとりをあえて選べと言われたら塩貝さん。もしかしたら出ないかもしれないんですけど、出たら今すごくメディアでも賑わせてるというふうに聞いているので、それを力に変えてくれるんじゃないかなという期待もしています」
一方で、ブラジルとの一戦は厳しい戦いになると予想。それでも、日本の勝利だけを願っていると力を込めた。
「かなり難しい試合になるのは言うまでもなくなんですけど、勝率が２割だとしても、もしかしたら１割かもしれないです。でも今日は本当に勝利だけを期待しています」
世界ブラジルを相手に、本田が期待を寄せる小川や塩貝が流れを変える存在となれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合を中継するNHK BSでゲスト解説を務める本田圭佑が、キックオフ前に注目選手と日本代表への期待を語った。
本田が期待する選手として挙げたのは、ベンチスタートの小川航基だった。
「小川さん。おそらく途中で出てきて、必要なピースとして活躍してくれるんじゃないかなと。特にクロスへの動きというのはかなり武器だと思うので、そこは期待しています」
「もうひとりをあえて選べと言われたら塩貝さん。もしかしたら出ないかもしれないんですけど、出たら今すごくメディアでも賑わせてるというふうに聞いているので、それを力に変えてくれるんじゃないかなという期待もしています」
一方で、ブラジルとの一戦は厳しい戦いになると予想。それでも、日本の勝利だけを願っていると力を込めた。
「かなり難しい試合になるのは言うまでもなくなんですけど、勝率が２割だとしても、もしかしたら１割かもしれないです。でも今日は本当に勝利だけを期待しています」
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