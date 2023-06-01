『ハイキュー!!』ビジュアルブック＆B2判ポスター付録 「Sportiva バレーボール特集号」登場
創設2年目のバレーボール国内リーグ「大同生命SVリーグ」の2025-26シーズンを総括する「Sportivaバレーボール特集号Vol.4」が、集英社より30日に発売された。
【画像】キャラ大集結！付録の『ハイキュー!!』B2判ポスター
同号では、高橋藍をはじめ、チャンピオンシップMVPの西田有志（大阪ブルテオン）、関田誠大（サントリーサンバーズ大阪）、山本智大（大阪ブルテオン）、水町泰杜（ウルフドッグス名古屋）、永露元稀（広島サンダーズ）、後藤陸翔（東京グレートベアーズ）、佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）、野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）、西崎愛菜（大阪マーヴェラス）、バルデス メリーサ（PFUブルーキャッツ石川かほく）ら人気選手のインタビューを多数収録。※所属チームは2025-26シーズン終了時
2代目王者を決める「SVリーグ チャンピオンシップファイナル」の密着リポートや、自身もバレーボール経験者で、日本代表が出場中の「バレーボール ネーションズリーグ2026」応援サポーターを務めるtimelesz・原嘉孝さんのインタビューも掲載されている。
さらに、別添付録として【「SVリーガー41人が選んだ『ハイキュー!!』ベストバウト ビジュアルブック」(A4判変型:29.7×23.2・32P)】と、B2判ポスター（72.8×51.5）付き。ビジュアルブックでは、SVリーガーたちが、漫画『ハイキュー!!』（古舘春一・著／集英社）中の好きな試合について、現役選手ならではの視点から熱く語っており、ポスターは、ビジュアルブックの表紙と裏表紙を合わせたデザインになっている。
【画像】キャラ大集結！付録の『ハイキュー!!』B2判ポスター
同号では、高橋藍をはじめ、チャンピオンシップMVPの西田有志（大阪ブルテオン）、関田誠大（サントリーサンバーズ大阪）、山本智大（大阪ブルテオン）、水町泰杜（ウルフドッグス名古屋）、永露元稀（広島サンダーズ）、後藤陸翔（東京グレートベアーズ）、佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）、野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）、西崎愛菜（大阪マーヴェラス）、バルデス メリーサ（PFUブルーキャッツ石川かほく）ら人気選手のインタビューを多数収録。※所属チームは2025-26シーズン終了時
さらに、別添付録として【「SVリーガー41人が選んだ『ハイキュー!!』ベストバウト ビジュアルブック」(A4判変型:29.7×23.2・32P)】と、B2判ポスター（72.8×51.5）付き。ビジュアルブックでは、SVリーガーたちが、漫画『ハイキュー!!』（古舘春一・著／集英社）中の好きな試合について、現役選手ならではの視点から熱く語っており、ポスターは、ビジュアルブックの表紙と裏表紙を合わせたデザインになっている。
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