おしゃれな人はこう着ている。2026夏、大人世代が真似したい「白シャツ」の正解コーデ３選
白シャツは定番だからこそ、合わせるアイテムや着こなし方によって印象が大きく変わります。「なんだか普通に見える」「きちんとしすぎて見える」と感じることがある一方で、同じ白シャツなのにおしゃれに見える人がいるのも事実です。
2026夏は、肩の力が抜けたシルエットや素材のコントラストを意識するのがポイント。白シャツを“主役として着る”だけでなく、“スタイリングを整える一枚”として取り入れることで、今っぽいバランスが生まれます。そこで今回は、大人世代が真似しやすく、着回し力も高い白シャツの正解コーデを３つチェックしてみましょう。
定番なのに今っぽい。白シャツは“ワイドデニム”で更新する
まず取り入れたいのが、白シャツとワイドデニムの組み合わせ。定番同士のコーデだからこそ、シルエット選びが重要になります。2026夏は、コンパクトにまとめるよりも、ほどよくゆとりのあるバランスが旬。ワイドデニムを合わせることで、白シャツの清潔感にリラックスした雰囲気が加わります。
シャツは前だけ軽くインし、首元には少し余白を作るのがおすすめです。さらに袖をラフにまくることで抜け感を出しましょう。足元は白やエクリュ系のスニーカーで軽やかにまとめると、シンプルなのに今っぽい大人カジュアルが完成します。
頑張りすぎないのに華やか。オリーブスカートで上品に見せる
女性らしさを取り入れたい日は、オリーブカラーのフレアスカートがおすすめ。白シャツのクリーンな印象に、落ち着いたオリーブカラーを組み合わせることで、大人らしい品のよさが引き立ちます。
ポイントは、スカートの揺れ感を生かすこと。シャツをきっちり入れ込まず、前だけ軽くインして動きを残すことで、全体が重たく見えません。華奢なサンダルやシルバーアクセサリーを合わせれば、ほどよい華やかさもプラス。気負っていないのに素敵に見える、大人世代にぴったりの夏コーデです。
白シャツを羽織るだけ。ブラック合わせで都会的な印象に
白シャツを新鮮に着こなしたいなら、ブラックオールインワンとのレイヤードもおすすめです。白と黒のシンプルな配色は、それだけで洗練された印象に。さらに異なる素材感を重ねることで、シンプルなコーデにも奥行きが生まれます。
白シャツを“羽織り”として使うことで縦のラインが強調され、全体がすっきりとした印象に。シルバーアクセサリーを添えれば、ほどよくモード感も加わり、都会的でこなれた雰囲気に仕上がります。
白シャツは毎年活躍する定番アイテムだからこそ、着こなしを少し更新したいもの。2026夏は、きれいに着ることだけを意識するのではなく、軽やかさや余白を取り入れることがポイントです。ぜひ自分らしい一枚の着こなしを楽しんでみてください。＜取材・文／beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は大人世代のファッション理論や2026年春夏・夏トレンドに関する一般的知見を参考に編集部で構成しています
🌼おしゃれのつもりが“おば見え”。2026初夏、時代遅れに見られやすい「半袖シャツ」の共通点