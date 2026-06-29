腕を後ろから回すのは間違い!? クロールが劇的にラクになる「ローリング」の秘密【水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー】

「ローリング」って知ってる？ラクに腕を大きく回す方法

初心者の方に「腕を大きく回しましょう」とアドバイスすると、「肩が痛くて回せない」「カラダがかたくてコレが限界」なんて言われることがあります。でも、子どもから大人まで、もっと言えば四十肩に悩む大人であっても「腕を大きく回す」ことは可能です。もちろん「無理をしろ！」という根性論でもありません。回せないと思ってるヒトは「大きく回す＝後方から手を回す」と誤解しているのではないでしょうか。

トップ選手の泳ぎを見ると、手が後ろから回っているように見えますよね。これは「目の錯覚」。上手なスイマーは、泳ぎながら肩や腰を左右に回転させる「ローリング動作」を使って泳ぐので“そう見えてしまう”のです。

そもそも、手を後ろから回すのは至難の業。腕の動作も小さくなってしまいます。ローリング動作を少し意識するだけで、ラクに大きく回せるようになるはずです。

＼後ろから大きく回すと呼吸しづらく疲れやすい／

【出典】『水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー』著：トモキン