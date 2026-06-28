絶対に他に本命がいるでしょ！男性がしがちな「脈なし行動」３つ
男性の行動や態度から脈ありなのか脈なしなのかってある程度判断できるもの。
そこで今回は、男性がしがちな「脈なし行動」を紹介します。
｜常に「忙しい！」とアピール
とにかく「忙しい！」とアピールを繰り返すのは、男性の代表的な脈なし行動の１つ。
男性の「空いている日があったら連絡する」は「暇潰しだったら会えるよ」とほぼ同じ意味でしょう。
そんな男性に限って、実は本命の女性とデートする時間はしっかり確保しているもので、本命の女性になら「この日はどう？」などいくつかスケジュール候補を出してくるものです。
｜本命彼女が「いる」とも「いない」とも言わない
「彼女はいるんですか？」という質問に対して、「いる」とも「いない」とも答えないのも脈なし行動でしょう。
でも、はっきり回答しないということは、つまり自分にとって都合良い女性を探しているということになります。
｜何回もデートしてても関係をはっきりさせない
デートを何度か重ねていても、なかなか関係をはっきりさせないのも脈なし行動です。
もしかしたら、同時進行で他の女性ともデートしている、他に気になる女性がいるなどの状況も考えられるでしょう。
交際できそうで正式な交際に発展できないのは、何かしら男性側に事情があるということなので、様子を見て早めに見限ることも必要と言えます。
ぜひ今回紹介した内容を覚えておいて、気になる男性の言動や態度と比較して、男性の本心を探り当ててくださいね。
🌼なんで本命になれないの？ 男性から「都合良く扱われてしまう女性」の特徴