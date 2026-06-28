「きゅうり1袋じゃ足りない！」「無限に食べ続けちゃう…」ひらひらきゅうりの白だし浅漬け

ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。ピーラーでリボン状にしたきゅうりが、白だしの旨みをまとった浅漬けです！塩昆布と青じそも加えて、絶妙な味付けに。薄いので味がなじみやすく、短時間でもしっかり漬かります。見た目も涼やかで、何とも言えない食感が、ひとり1本じゃ足りないかも！？冷蔵庫に作り置きしたくなるレシピをご紹介します。

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ひらひらきゅうりの白だし浅漬けを作るのにかかる時間 約15分

ひらひらきゅうりの白だし浅漬けのカロリー 約31kcal／1人分

ひらひらきゅうりの白だし浅漬けのレシピ

ひらひらきゅうりの白だし浅漬けの材料（２〜３人分）

きゅうり 3本（可食部270〜280g）

塩昆布 4〜5g

青じそ 4〜5枚

輪切り赤唐辛子 適量

Ａ白だし 大さじ3 （※ヤマサ「昆布つゆ白だし」（3倍濃縮）を使用しています。ほかの白だしを使う場合は、濃縮倍率に合わせて調整してください。）

Ａ酢 小さじ1と1／2

Ａ砂糖 小さじ1と1／2

ひらひらきゅうりの白だし浅漬けの作り方

．織奪僉爾篳歛戸憧錣覆匹烹舛鯑れて混ぜる。（この時点で、砂糖は溶け切らなくても、大丈夫です。）

◆，ゅうりは、両端を切り落としたら、ピーラーまたはスライサーでうすいリボン状にする。

※作業を進めていくと、きゅうりの厚さが足らずに、ピーラーが使いにくくなる場合があります。その際は、危ないので無理をせず、包丁で斜めに切るなどして食べやすい大きさにしてください。

，1本ずつ、ひとまとめにして入れる。

ぁ＼弔犬修論蘋擇蠅砲掘塩昆布、輪切り赤唐辛子と一緒に上に散らす。

ァ〕憧錣鮑険斜めに数回傾け、漬け汁を全体になじませる。（漬け汁をスプーンですくって、全体にかけても良いです。）

Α10分ほど冷蔵庫に置いたら、出来上がり。

密閉した状態で、冷蔵庫で1〜2日間保存ができます。

二人暮らしの我が家では、このレシピの分量は、1回分です。

冷えたきゅうりは、蒸し暑い日には、特に美味しい！ひらひらだから、味も染みやすく、すぐに食べられるので、ぜひ、作ってみてくださいね！

※記事内のカロリー表示は文部科学省「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」をもとにAIにより算出したものです