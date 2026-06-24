インフィニティの導入美容液が進化！ハリ満ち肌へ導く新美容液が登場

年齢を重ねるにつれて気になりやすい乾燥やハリ不足。そんな大人女性の肌悩みに寄り添う『インフィニティ』から、新たな薬用導入美容液「インフィニティ ザ モイスチュア コンセントレート リペア」が登場します。ブランドを代表する導入美容液シリーズが10年ぶりに刷新され、素肌本来のうるおう力に着目した処方へ進化。毎日のスキンケアの最初に取り入れることで、ハリ・弾力・ツヤに満ちた美しい肌へ導いてくれる注目アイテムです♪

うるおいを育む先進処方に注目

「インフィニティ ザ モイスチュア コンセントレート リペア」は、肌の水分保持能を改善する有効成分「ライスパワー®No.11α」をコーセーで初採用し、高濃度※3で配合した薬用導入美容液です。

加齢とともに変化するうるおい密度やハリ不足に着目し、アセチルアミノ酸やプルーンエキスなどの保湿成分も新たに配合。

セラミドを生み出す力を高めることで、乾燥や肌あれ、くすみ※6を防ぎながら、ふっくらとした印象の肌へ導きます。

さらに浸透マイクロミスト処方※4を採用。肌をやわらかく整え、次に使用するスキンケアのなじみを高めることで、毎日のお手入れをより充実したものにしてくれます。

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長年愛される導入美容液が刷新

2004年の誕生以来、多くのファンに支持されてきた「モイスチュア コンセントレート」シリーズ。今回登場する4代目は、美容皮膚科学研究とエイジングケア※1研究の成果を結集した新世代のアイテムです。

みずみずしさとまろやかさを兼ね備えたテクスチャーで、角層まで心地よく浸透※4。もっちりとしたハリ感を与えながら、フレッシュフローラルブーケの香りがスキンケアタイムを優雅に彩ります。

また、アレルギーテスト済みで、毎日のケアに取り入れやすい点も魅力です。

インフィニティ ザ モイスチュア コンセントレート リペア［医薬部外品］



容量：50mL

発売日：2026年8月21日

インフィニティ ザ モイスチュア コンセントレート リペア［医薬部外品］



容量：14mL（約11日分）

発売日：2026年7月1日数量限定先行発売

※1 お手入れのファーストステップのこと。

※2 セラミドの生成を促し、肌の水分保持能を改善すること。

※3 ライスパワー®No.11αはライスパワー®No.11を濃縮したもので、ライスパワー®No.11αの高濃度はライスパワー®No.11に換算した場合のコーセー内比です。

※4 浸透は角層まで。

※6 乾燥による。

まとめ

年齢による乾燥やハリ不足にアプローチしたい方にとって、「インフィニティ ザ モイスチュア コンセントレート リペア」は見逃せない新作美容液。

うるおいを与えるだけでなく、自らうるおいを保つ力に着目した処方が魅力です。スキンケアの最初に取り入れることで、ふっくらとしたハリ感のある肌を目指せるのもうれしいポイント♡

毎日のケアをワンランクアップしたい方は、ぜひチェックしてみてください。