Maison de FLEURとのコラボが実現！マリー・アントワネットの世界観を纏う限定アイテム

フレンチシックな世界観で人気のMaison de FLEURから、横浜美術館で開催される世界巡回展「マリー・アントワネット・スタイル」を記念した特別なコラボアイテムが登場します。18世紀フランス宮廷文化の華やかな美意識とブランドらしい上品なデザインが融合した今回のコレクション。展覧会の余韻を日常でも楽しめる限定アイテムとして、2026年8月1日（土）より展覧会特設ショップ限定で販売されます。

マリー・アントワネットの美学を表現

今回のコレクションは、ヴィクトリア＆アルバート博物館（V&A）が企画した世界巡回展「マリー・アントワネット・スタイル」の開催を記念して制作されました。

デザインの着想源となったのは、1785年～1792年にフランスで製造された「トワル・ド・ジュイ」。クラシカルな柄をシックなボルドーカラーで表現し、気品あふれる印象に仕上げています。

さらに、ロココ様式のドレスを思わせるリボンディテールや、マリー・アントワネットのイニシャル「M」と「A」を刻印したオリジナルボタン、アンティークゴールドの金具を採用。

歴史あるフランス文化の魅力とMaison de FLEURらしいロマンティックな雰囲気が美しく調和しています。

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上品に使える限定バッグ＆ポーチ

ラインアップは、トートバッグとポーチの全2アイテムです。

「メゾン ド フルール トートバッグ」は、カラーがBordeaux、価格は9,900円。

グログランリボンをあしらったフリルハンドルが目を引くデザインで、上質な合皮パイピングを施すことで高級感を演出しています。普段使いはもちろん、特別なお出かけにもぴったりなアイテムです。

「メゾン ド フルール ポーチ」は、カラーがBordeaux、価格は6,600円。

ころんとしたラウンドフォルムが愛らしく、引手にはオリジナルのリボンチャームをプラス。バッグの中に入れているだけでも気分が高まるようなデザインに仕上がっています。

どちらも展覧会限定ならではの特別感があり、コレクションアイテムとしても注目を集めそうです♡

展覧会限定だからこその特別感

本コレクションは、2026年8月1日（土）から11月23日（月・祝）まで横浜美術館で開催される「マリー・アントワネット・スタイル」展の特設ショップ限定で販売されます。

販売商品はバッグとポーチの2型のみで、各商品は在庫がなくなり次第終了。また、購入個数が制限される場合もあります。

展覧会を鑑賞した記念としてはもちろん、フランス文化やクラシカルなデザインが好きな方へのギフトにもおすすめです。

会場でしか手に入らない特別なコレクションだからこそ、気になる方は早めにチェックしてみてください。

まとめ

Maison de FLEURと「マリー・アントワネット・スタイル」が生み出した今回の限定コレクションは、18世紀フランス宮廷文化の優雅さを現代のファッションアイテムとして楽しめる特別な企画です。

ボルドーカラーを基調とした上品なバッグとポーチは、日常にさりげない華やかさを添えてくれるはず。

展覧会の感動を持ち帰ることができる限定アイテムとして、この機会にぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか♪