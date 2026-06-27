阪神タイガース×フェリシモの限定グッズが登場！応援猫デザインに胸キュン♡

阪神タイガースファンはもちろん、猫好きさんにもたまらない注目のコラボレーションが実現♡フェリシモの「猫部™」が描き下ろした愛らしい“応援猫さん”や“猛猫マーク”をデザインした限定グッズが登場しました。お出かけやおうち時間、試合観戦まで幅広く活躍するアイテムが勢ぞろい。さらに、販売価格の一部は動物保護活動にも活用されるため、お買い物を通して社会貢献にもつながります。この夏はお気に入りのアイテムと一緒に阪神タイガースを応援してみませんか♪

猫好き心をくすぐる応援小物が勢ぞろい

今回のコラボでは、日常使いしやすいアイテムが豊富にラインアップされています。

「阪神タイガース×猫部 応援猫さんのパスケース」と「阪神タイガース×猫部 猛猫マークのパスケース」は各3,684円（税込）。

描き下ろしデザインが魅力で、ICカードポケットや2層ポケットを備えた実用性の高いアイテムです。観戦時のミニ財布としても活躍します。

「阪神タイガース×猫部 猛猫マークの刺しゅうキャップ」は3,959円（税込）。ブラックをベースにした高級感のある刺しゅうデザインで、普段使いしやすいのが魅力です。アジャスター付きでサイズ調整も可能です。

また、「阪神タイガース×猫部 応援ハンカチ2枚セット」は2,089円（税込）。綿100％素材で使い心地もよく、応援猫さんと猛猫マークの両デザインが楽しめます。

さらに、「阪神タイガース×猫部 猛猫マークのアクリルキーホルダー」「阪神タイガース×猫部 応援猫さんのアクリルキーホルダー」は各1,044円（税込）。

バッグやポーチにつけるだけで応援気分を盛り上げてくれます。

※パスケース・キャップ・ハンカチ・アクリルキーホルダーの各商品は、1点につき10円が「フェリシモの猫基金」として運用されます（基金部分は非課税）。

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おうち観戦も楽しくなるパジャマに注目

おうちでの観戦時間をもっと楽しくしてくれるのが、「リブ イン コンフォート オウ オウ オウオウ 阪神タイガース！9回表の冷や汗もサヨナラの涙も吸い取る ダブルガーゼ素材のユニフォームパジャマ〈オフホワイト〉」。

価格は8,690円（税込）です。

コットン100％のダブルガーゼ素材を使用し、ふんわりとした着心地を実現。阪神タイガースのユニフォームをイメージした縦じま柄に、ゆるく描かれたタイガーイラストが散りばめられています。

さらに、公式ロゴ入りボタンやトラ耳ヘアバンド付きという遊び心あふれるデザインも魅力。おうち観戦はもちろん、リラックスタイムにもぴったりな一着です。

阪神愛と猫愛を楽しもう

阪神タイガースとフェリシモ猫部ならではの、かわいさと実用性を兼ね備えた限定コラボグッズ。

普段使いできる小物から、おうち時間を充実させるパジャマまで、ファン心をくすぐるアイテムが揃っています♡

応援を楽しみながら動物保護活動にも貢献できるのはうれしいポイント。この機会にお気に入りのグッズを見つけて、毎日の暮らしの中で阪神タイガースへの愛をもっと身近に感じてみてはいかがでしょうか。