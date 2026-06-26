「サンマルクカフェ」×『ミニオンズ＆モンスターズ』がコラボ！ グッズ付き“パフェ”など展開へ
「サンマルクカフェ」は、7月3日（金）〜9月4日（金）の期間、最新映画『ミニオンズ＆モンスターズ』とコラボレーションしたメニューを、全国の店舗で発売する。
【写真】パフェに付属するコラボチャームがかわいい！ 各メニューの詳細
■コラボメニュー全4種類
今回8月7日（金）の『ミニオンズ＆モンスターズ』全国ロードショーを記念して発売されるのは、ミニオンズの元気でいたずら好きなキャラクター性を表現した、見ているだけで楽しくなる”ハチャメチャでおいしい”数量限定のコラボメニュー全4種類。
「プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ」は、ミニオンズカラーのイエローが特徴のカスタードチョコレートと、りんごをシロップで煮た「青森県産りんごプレサーブ」をサクサクのクロワッサン生地で包み込んだ商品で、限定デザインのスリーブやBOXで提供される。
また、コラボチャームがセットになった「ミニオンズ チョコっとゆかいなバナナパフェ コラボチャーム付き」が登場。バナナケーキのような味わいに仕上げたパフェは、アクセントにビターカラメルソースやマンゴープリンなどを加えた、大人から子どもまで楽しめる一杯となっている。
さらに、夏にぴったりなドリンク「ミニオンズ 南国フルーツと青りんごゼリーのいたずらスムージー」と「ミニオンズ はじけるトロピカルソーダ」や、コラボグッズがセットになった特別メニューが展開されるほか、一部店舗ではミニオンズ仕様の特別ラッピングが行われる予定だ。
【写真】パフェに付属するコラボチャームがかわいい！ 各メニューの詳細
■コラボメニュー全4種類
今回8月7日（金）の『ミニオンズ＆モンスターズ』全国ロードショーを記念して発売されるのは、ミニオンズの元気でいたずら好きなキャラクター性を表現した、見ているだけで楽しくなる”ハチャメチャでおいしい”数量限定のコラボメニュー全4種類。
また、コラボチャームがセットになった「ミニオンズ チョコっとゆかいなバナナパフェ コラボチャーム付き」が登場。バナナケーキのような味わいに仕上げたパフェは、アクセントにビターカラメルソースやマンゴープリンなどを加えた、大人から子どもまで楽しめる一杯となっている。
さらに、夏にぴったりなドリンク「ミニオンズ 南国フルーツと青りんごゼリーのいたずらスムージー」と「ミニオンズ はじけるトロピカルソーダ」や、コラボグッズがセットになった特別メニューが展開されるほか、一部店舗ではミニオンズ仕様の特別ラッピングが行われる予定だ。