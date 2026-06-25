くら寿司×PEANUTSコラボ開催！コラボメニューとビッくらポン限定スヌーピーグッズが登場
くら寿司は2026年6月26日(金)より全国のくら寿司で、スヌーピーと仲間たちが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボキャンペーンを期間限定で開催する。
【写真】スヌーピーと仲間たちがずらり！全20種のオリジナルステッカーがランダムで付いてくる
「PEANUTS」は、チャールズ・M・シュルツさんが手がけたアメリカのコミック。主人公のチャーリー・ブラウン、その愛犬のスヌーピーをはじめとする個性的なキャラクターとストーリーが人気を博し、1950年に新聞での掲載がスタート。2025年にコミック誕生75周年を迎え、今も世界中で愛され続けている。
本キャンペーンでは、人気キャラクターのスヌーピーやウッドストックをイメージしたコラボメニューが登場。スヌーピーの好物のひとつであるピザを再現した「スヌーピーのミニピザまん」をはじめ、キャラクターのカラーをモチーフにしたスイーツとドリンクも販売する。対象商品を注文すると、オリジナルステッカー1枚がランダムで付いてくる。
また、くら寿司でしか手に入らない限定のコラボグッズも多数登場。店舗の各テーブルに備えられた皿回収ポケットに食べ終えた皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！(R)」で当たりが出ると、さまざまな年代のコミックに描かれたスヌーピーのアートがあしらわれた「缶バッジ」や、年代によって異なるデザインのタッチが楽しめる「クリアキーホルダー」、表情豊かなスヌーピーたちのイラストをあしらった「マスキングテープ」など、くら寿司でしか手に入らない特別な景品が当たる。
加えて、第1弾(6月26日(金)〜)、第2弾(7月10日(金)〜)、第3弾(7月24日(金)〜)の計3回にわたり、3000円(※1)の会計ごとに、異なる時代のスヌーピーと仲間たちのアートが描かれたノートやクリアファイル、寿司皿などのスペシャルグッズが先着でプレゼントされる(※2)。
(※1)持ち帰りを含む(どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでの注文は対象外)
(※2)数量限定のため、なくなり次第終了
さらに、グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウスの2店舗には限定で店内装飾が施され、フォトスポットとしても楽しむことができる。
■くら寿司×「PEANUTS」コラボメニュー
※一部店舗では価格が異なる
※数量限定につき、予定数量に達し次第、販売終了
■「スヌーピーのミニピザまん」(250円)
販売期間：6月26日(金)〜8月5日(水)※持ち帰り不可
スヌーピーの好物のひとつであるピザをモチーフにしたピザまん。ほのかな甘みを感じるふわふわの生地の中に、ピザソース、チーズ、玉ねぎ、バジルなどが包み込まれている。チーズはマイルドでクリーミーなモッツァレラと濃厚なゴーダの2種をバランスよくブレンド。チーズのコクとソースの酸味、生地の甘みが口の中に広がる。
■「スヌーピーのクッキー＆クリームチーズケーキ」(430円)
販売期間：6月26日(金)〜8月5日(水)※持ち帰り不可
スヌーピーのモノトーンカラーをモチーフにしたクッキー＆クリームチーズケーキ。しっとりとしたココアスポンジをベースに、砕いたクッキーを混ぜ込んだレアチーズムースを重ね、ブラックココアビスケットをトッピングしている。仕上げのチョコソースが甘みとほろ苦さのコントラストを描き、ザクザク・クリーミー・しっとりと移り変わる3つの食感が楽しめる。
■「スヌーピーの仲良しコーラフロート」(550円)
販売期間：6月26日(金)〜8月5日(水)※持ち帰り不可
スヌーピーとウッドストックの“仲良しカラー”を1杯に閉じ込めたフロート。コーラの「黒」とバニラアイスの「白」でスヌーピーを、鮮やかなマンゴーミルクホイップとシュガースプレーの「黄色」でウッドストックを表現。くら寿司特製無添加(※3)のコーラにマンゴーのフルーティーな甘みが加わり、トッピングのシュガースプレーが食感のアクセントとなり、最後のひと口まで楽しめる。
(※3)くら寿司「安心へのこだわり」を参照
なお、すべてのコラボメニューに20種類のステッカーがランダムで1種類付いてくる。
■「ビッくらポン！」で当たる！くら寿司×「PEANUTS」限定グッズ
「スマホで注文」を活用すると、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！」を楽しめる。
実施期間：6月26日(金)〜8月6日(木) ※なくなり次第終了
・缶バッジ：全20種
・クリアキーホルダー：全5種
・マスキングテープ：全5種
■くら寿司×「PEANUTS」限定グッズプレゼントキャンペーン
3000円の会計ごとに、スペシャルグッズが1点もらえる。
※持ち帰りを含む(どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでの注文は対象外)
・第1弾「ノート」：6月26日(金)〜なくなり次第終了 、全4種。合計で先着30万人限定
・第2弾「クリアファイル」：7月10日(金)〜なくなり次第終了、全4種。合計で先着30万人限定
・第3弾「寿司皿」：7月24日(金)〜なくなり次第終了、全4種。合計で先着30万人限定
■グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウス限定で店内装飾を実施
「グローバル旗艦店 原宿」「グローバル旗艦店 なんばパークスサウス」の2店舗限定で特別な店内装飾を施しており、スヌーピーと仲間たちと一緒にフォトスポットとしても楽しめる。
実施期間：6月26日(金)〜8月6日(木)
■応募して景品コンプリートセットが当たるキャンペーン
■「PEANUTS」レシートキャンペーン
応募期間：6月26日(金)〜8月6日(木)
対象期間内にくら寿司でコラボメニューを1商品注文し、3000円分以上のレシートを応募フォームに登録すると、抽選で10人に配布景品のコンプリートセットが当たる。
※3000円以上のレシート1枚につき1回の応募
※期間中何度でも応募できるが、同一レシートでの応募は1回のみ
■「PEANUTS」X＆Instagramキャンペーン
応募期間：7月10日(金)〜23日(木)
対象期間内にくら寿司公式SNSをフォローし、公式Xでは「フォロー＆リポスト」、公式Instagramでは「フォロー＆コメント」をすると、抽選で10人に「ビッくらポン！」景品のコンプリートセットが当たる。
どのメニューを頼むか、どの景品が当たるか……考えるだけでワクワクが止まらない夏限定の企画！スヌーピーと仲間たちに会えるこの期間に、ぜひくら寿司へ足を運んでみて。
(C)2026 Peanuts Worldwide LLC www.snoopy.co.jp
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】スヌーピーと仲間たちがずらり！全20種のオリジナルステッカーがランダムで付いてくる
「PEANUTS」は、チャールズ・M・シュルツさんが手がけたアメリカのコミック。主人公のチャーリー・ブラウン、その愛犬のスヌーピーをはじめとする個性的なキャラクターとストーリーが人気を博し、1950年に新聞での掲載がスタート。2025年にコミック誕生75周年を迎え、今も世界中で愛され続けている。
また、くら寿司でしか手に入らない限定のコラボグッズも多数登場。店舗の各テーブルに備えられた皿回収ポケットに食べ終えた皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！(R)」で当たりが出ると、さまざまな年代のコミックに描かれたスヌーピーのアートがあしらわれた「缶バッジ」や、年代によって異なるデザインのタッチが楽しめる「クリアキーホルダー」、表情豊かなスヌーピーたちのイラストをあしらった「マスキングテープ」など、くら寿司でしか手に入らない特別な景品が当たる。
加えて、第1弾(6月26日(金)〜)、第2弾(7月10日(金)〜)、第3弾(7月24日(金)〜)の計3回にわたり、3000円(※1)の会計ごとに、異なる時代のスヌーピーと仲間たちのアートが描かれたノートやクリアファイル、寿司皿などのスペシャルグッズが先着でプレゼントされる(※2)。
(※1)持ち帰りを含む(どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでの注文は対象外)
(※2)数量限定のため、なくなり次第終了
さらに、グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウスの2店舗には限定で店内装飾が施され、フォトスポットとしても楽しむことができる。
■くら寿司×「PEANUTS」コラボメニュー
※一部店舗では価格が異なる
※数量限定につき、予定数量に達し次第、販売終了
■「スヌーピーのミニピザまん」(250円)
販売期間：6月26日(金)〜8月5日(水)※持ち帰り不可
スヌーピーの好物のひとつであるピザをモチーフにしたピザまん。ほのかな甘みを感じるふわふわの生地の中に、ピザソース、チーズ、玉ねぎ、バジルなどが包み込まれている。チーズはマイルドでクリーミーなモッツァレラと濃厚なゴーダの2種をバランスよくブレンド。チーズのコクとソースの酸味、生地の甘みが口の中に広がる。
■「スヌーピーのクッキー＆クリームチーズケーキ」(430円)
販売期間：6月26日(金)〜8月5日(水)※持ち帰り不可
スヌーピーのモノトーンカラーをモチーフにしたクッキー＆クリームチーズケーキ。しっとりとしたココアスポンジをベースに、砕いたクッキーを混ぜ込んだレアチーズムースを重ね、ブラックココアビスケットをトッピングしている。仕上げのチョコソースが甘みとほろ苦さのコントラストを描き、ザクザク・クリーミー・しっとりと移り変わる3つの食感が楽しめる。
■「スヌーピーの仲良しコーラフロート」(550円)
販売期間：6月26日(金)〜8月5日(水)※持ち帰り不可
スヌーピーとウッドストックの“仲良しカラー”を1杯に閉じ込めたフロート。コーラの「黒」とバニラアイスの「白」でスヌーピーを、鮮やかなマンゴーミルクホイップとシュガースプレーの「黄色」でウッドストックを表現。くら寿司特製無添加(※3)のコーラにマンゴーのフルーティーな甘みが加わり、トッピングのシュガースプレーが食感のアクセントとなり、最後のひと口まで楽しめる。
(※3)くら寿司「安心へのこだわり」を参照
なお、すべてのコラボメニューに20種類のステッカーがランダムで1種類付いてくる。
■「ビッくらポン！」で当たる！くら寿司×「PEANUTS」限定グッズ
「スマホで注文」を活用すると、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！」を楽しめる。
実施期間：6月26日(金)〜8月6日(木) ※なくなり次第終了
・缶バッジ：全20種
・クリアキーホルダー：全5種
・マスキングテープ：全5種
■くら寿司×「PEANUTS」限定グッズプレゼントキャンペーン
3000円の会計ごとに、スペシャルグッズが1点もらえる。
※持ち帰りを含む(どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでの注文は対象外)
・第1弾「ノート」：6月26日(金)〜なくなり次第終了 、全4種。合計で先着30万人限定
・第2弾「クリアファイル」：7月10日(金)〜なくなり次第終了、全4種。合計で先着30万人限定
・第3弾「寿司皿」：7月24日(金)〜なくなり次第終了、全4種。合計で先着30万人限定
■グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウス限定で店内装飾を実施
「グローバル旗艦店 原宿」「グローバル旗艦店 なんばパークスサウス」の2店舗限定で特別な店内装飾を施しており、スヌーピーと仲間たちと一緒にフォトスポットとしても楽しめる。
実施期間：6月26日(金)〜8月6日(木)
■応募して景品コンプリートセットが当たるキャンペーン
■「PEANUTS」レシートキャンペーン
応募期間：6月26日(金)〜8月6日(木)
対象期間内にくら寿司でコラボメニューを1商品注文し、3000円分以上のレシートを応募フォームに登録すると、抽選で10人に配布景品のコンプリートセットが当たる。
※3000円以上のレシート1枚につき1回の応募
※期間中何度でも応募できるが、同一レシートでの応募は1回のみ
■「PEANUTS」X＆Instagramキャンペーン
応募期間：7月10日(金)〜23日(木)
対象期間内にくら寿司公式SNSをフォローし、公式Xでは「フォロー＆リポスト」、公式Instagramでは「フォロー＆コメント」をすると、抽選で10人に「ビッくらポン！」景品のコンプリートセットが当たる。
どのメニューを頼むか、どの景品が当たるか……考えるだけでワクワクが止まらない夏限定の企画！スヌーピーと仲間たちに会えるこの期間に、ぜひくら寿司へ足を運んでみて。
(C)2026 Peanuts Worldwide LLC www.snoopy.co.jp
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。