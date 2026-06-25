くら寿司は2026年6月26日(金)より全国のくら寿司で、スヌーピーと仲間たちが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボキャンペーンを期間限定で開催する。

【写真】スヌーピーと仲間たちがずらり！全20種のオリジナルステッカーがランダムで付いてくる

全国のくら寿司に「PEANUTS」とのコラボメニューが登場！


「PEANUTS」は、チャールズ・M・シュルツさんが手がけたアメリカのコミック。主人公のチャーリー・ブラウン、その愛犬のスヌーピーをはじめとする個性的なキャラクターとストーリーが人気を博し、1950年に新聞での掲載がスタート。2025年にコミック誕生75周年を迎え、今も世界中で愛され続けている。

本キャンペーンでは、人気キャラクターのスヌーピーやウッドストックをイメージしたコラボメニューが登場。スヌーピーの好物のひとつであるピザを再現した「スヌーピーのミニピザまん」をはじめ、キャラクターのカラーをモチーフにしたスイーツとドリンクも販売する。対象商品を注文すると、オリジナルステッカー1枚がランダムで付いてくる。

また、くら寿司でしか手に入らない限定のコラボグッズも多数登場。店舗の各テーブルに備えられた皿回収ポケットに食べ終えた皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！(R)」で当たりが出ると、さまざまな年代のコミックに描かれたスヌーピーのアートがあしらわれた「缶バッジ」や、年代によって異なるデザインのタッチが楽しめる「クリアキーホルダー」、表情豊かなスヌーピーたちのイラストをあしらった「マスキングテープ」など、くら寿司でしか手に入らない特別な景品が当たる。

加えて、第1弾(6月26日(金)〜)、第2弾(7月10日(金)〜)、第3弾(7月24日(金)〜)の計3回にわたり、3000円(※1)の会計ごとに、異なる時代のスヌーピーと仲間たちのアートが描かれたノートやクリアファイル、寿司皿などのスペシャルグッズが先着でプレゼントされる(※2)。

(※1)持ち帰りを含む(どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでの注文は対象外)

(※2)数量限定のため、なくなり次第終了

さらに、グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウスの2店舗には限定で店内装飾が施され、フォトスポットとしても楽しむことができる。

■くら寿司×「PEANUTS」コラボメニュー

※一部店舗では価格が異なる

※数量限定につき、予定数量に達し次第、販売終了

■「スヌーピーのミニピザまん」(250円)

販売期間：6月26日(金)〜8月5日(水)※持ち帰り不可

スヌーピーの好物のひとつであるピザをモチーフにしたピザまん。ほのかな甘みを感じるふわふわの生地の中に、ピザソース、チーズ、玉ねぎ、バジルなどが包み込まれている。チーズはマイルドでクリーミーなモッツァレラと濃厚なゴーダの2種をバランスよくブレンド。チーズのコクとソースの酸味、生地の甘みが口の中に広がる。

スヌーピーの好物のピザを再現！「スヌーピーのミニピザまん」(250円)


「スヌーピーのミニピザまん」断面図


「スヌーピーのミニピザまん」の包み紙はスヌーピーのイラスト入り


■「スヌーピーのクッキー＆クリームチーズケーキ」(430円)

販売期間：6月26日(金)〜8月5日(水)※持ち帰り不可

スヌーピーのモノトーンカラーをモチーフにしたクッキー＆クリームチーズケーキ。しっとりとしたココアスポンジをベースに、砕いたクッキーを混ぜ込んだレアチーズムースを重ね、ブラックココアビスケットをトッピングしている。仕上げのチョコソースが甘みとほろ苦さのコントラストを描き、ザクザク・クリーミー・しっとりと移り変わる3つの食感が楽しめる。

「スヌーピーのクッキー＆クリームチーズケーキ」(430円)


■「スヌーピーの仲良しコーラフロート」(550円)

販売期間：6月26日(金)〜8月5日(水)※持ち帰り不可

スヌーピーとウッドストックの“仲良しカラー”を1杯に閉じ込めたフロート。コーラの「黒」とバニラアイスの「白」でスヌーピーを、鮮やかなマンゴーミルクホイップとシュガースプレーの「黄色」でウッドストックを表現。くら寿司特製無添加(※3)のコーラにマンゴーのフルーティーな甘みが加わり、トッピングのシュガースプレーが食感のアクセントとなり、最後のひと口まで楽しめる。

(※3)くら寿司「安心へのこだわり」を参照

「スヌーピーの仲良しコーラフロート」(550 円)


なお、すべてのコラボメニューに20種類のステッカーがランダムで1種類付いてくる。

【写真】スヌーピーと仲間たちがずらり！全20種のオリジナルステッカーがランダムで付いてくる


■「ビッくらポン！」で当たる！くら寿司×「PEANUTS」限定グッズ

「スマホで注文」を活用すると、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！」を楽しめる。

実施期間：6月26日(金)〜8月6日(木) ※なくなり次第終了

・缶バッジ：全20種

異なる時代のスヌーピー達が！ビッくらポンで当たる缶バッジ(全20種)


・クリアキーホルダー：全5種

年代ごとのタッチが楽しめるクリアキーホルダー(全5種)


・マスキングテープ：全5種

表情豊かなスヌーピーたちが連なるマスキングテープ(全5種)


■くら寿司×「PEANUTS」限定グッズプレゼントキャンペーン

3000円の会計ごとに、スペシャルグッズが1点もらえる。

※持ち帰りを含む(どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでの注文は対象外)

・第1弾「ノート」：6月26日(金)〜なくなり次第終了 、全4種。合計で先着30万人限定

年代ごとのスヌーピーを描いたノート(全4種)。先着30万人にプレゼント


・第2弾「クリアファイル」：7月10日(金)〜なくなり次第終了、全4種。合計で先着30万人限定

スヌーピー＆ウッドストック、チャーリー・ブラウン、ルーシー、ライナス。仲間たちが主役のクリアファイル(全4種)


・第3弾「寿司皿」：7月24日(金)〜なくなり次第終了、全4種。合計で先着30万人限定

スヌーピー＆ウッドストック、チャーリー・ブラウン、ルーシー、ライナス。仲間たちが主役のクリアファイル(全4種)


■グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウス限定で店内装飾を実施

「グローバル旗艦店 原宿」「グローバル旗艦店 なんばパークスサウス」の2店舗限定で特別な店内装飾を施しており、スヌーピーと仲間たちと一緒にフォトスポットとしても楽しめる。

実施期間：6月26日(金)〜8月6日(木)

グローバル旗艦店 原宿


グローバル旗艦店 なんばパークスサウス


■応募して景品コンプリートセットが当たるキャンペーン

■「PEANUTS」レシートキャンペーン

応募期間：6月26日(金)〜8月6日(木)

対象期間内にくら寿司でコラボメニューを1商品注文し、3000円分以上のレシートを応募フォームに登録すると、抽選で10人に配布景品のコンプリートセットが当たる。

※3000円以上のレシート1枚につき1回の応募

※期間中何度でも応募できるが、同一レシートでの応募は1回のみ

■「PEANUTS」X＆Instagramキャンペーン

応募期間：7月10日(金)〜23日(木)

対象期間内にくら寿司公式SNSをフォローし、公式Xでは「フォロー＆リポスト」、公式Instagramでは「フォロー＆コメント」をすると、抽選で10人に「ビッくらポン！」景品のコンプリートセットが当たる。

どのメニューを頼むか、どの景品が当たるか……考えるだけでワクワクが止まらない夏限定の企画！スヌーピーと仲間たちに会えるこの期間に、ぜひくら寿司へ足を運んでみて。

(C)2026 Peanuts Worldwide LLC www.snoopy.co.jp

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