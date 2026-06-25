ナルミヤキャラクターズ×「はなまるうどん」がコラボ！ 限定シール付きセット発売
讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は、6月25日（木）から7月8日（水）の間、平成リバイバルブームで再注目を集めるナルミヤキャラクターズとコラボレーションした「はなまるでシール交換しよ！」キャンペーンを、全国の店舗で開催中だ。
【写真】懐かしい“きせかえシール”が付属する「にこはなセット」も登場！
■2種類のセットがラインナップ
今回開催される「はなまるでシール交換しよ！」キャンペーンは、ナルミヤキャラクターズの限定シールとオリジナルデザインの「ピック」付きコラボセットやシールが全種類コンプリートできるSNSキャンペーンなどを展開する企画。
セットは、夏にさっぱり食べられる「おろしぶっかけ（小） 」または豊富なメニューを少しずつ楽しめる「にこはなセット」に、「 はなまるオリジナルピック 」と「ぷっくりシール」が付属する2種類が登場。
シールは、「はなまるうどんでアルバイト!?」をテーマにした、「エンジェルブルー」「メゾ ピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」「デイジーラヴァーズ」の描き下ろしデザインが用意される。
また、コラボセットを購入すると会計レシートのQRコードから「オリジナルスマホ壁紙」がダウンロードできるほか、今回の限定シールが全種類コンプリートできるSNSでのプレゼントキャンペーンも実施。おいしくて楽しい企画がスタートした。
【写真】懐かしい“きせかえシール”が付属する「にこはなセット」も登場！
■2種類のセットがラインナップ
今回開催される「はなまるでシール交換しよ！」キャンペーンは、ナルミヤキャラクターズの限定シールとオリジナルデザインの「ピック」付きコラボセットやシールが全種類コンプリートできるSNSキャンペーンなどを展開する企画。
シールは、「はなまるうどんでアルバイト!?」をテーマにした、「エンジェルブルー」「メゾ ピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」「デイジーラヴァーズ」の描き下ろしデザインが用意される。
また、コラボセットを購入すると会計レシートのQRコードから「オリジナルスマホ壁紙」がダウンロードできるほか、今回の限定シールが全種類コンプリートできるSNSでのプレゼントキャンペーンも実施。おいしくて楽しい企画がスタートした。