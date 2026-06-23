【ファミマ】380円のご褒美フラッペが新登場！100円引きクーポン配布キャンペーンも《6月23日発売》

ファミリーマートは、フラッペの新シリーズ「味わうごほうびフルーツシリーズ」フラッペを、2026年6月23日から順次発売していきます。

6月22日には都内で発表会・試食会が行われました。参加した記者がその模様をレポートします。

シャインマスカットやマンゴーも

14年6月から販売を開始し、26年5月時点の累計販売数は約3億3000万杯を突破しているファミマのフラッペ。メイン購入層は30代〜50代の女性です。

これまでに約90種のフラッペを販売してきましたが、26年夏に向けて5つのフルーツフレーバーのフラッペを販売します。

女性に人気の高いフルーツフレーバーに、さらに"ごほうび感"や"本格フルーツ感"を求めるニーズというニーズに応えたのが、今回の「味わうごほうびフルーツシリーズ」です。

このシリーズには、ご褒美感のあるフルーツをセレクトしたといいます。果汁や果肉の配合にこだわり、それぞれのフルーツが持つ香り・甘み・食感を最大限引き出した設計で、フルーツ専門店のスイーツやカフェドリンクのような満足感を、コンビニで手軽に楽しめる商品として開発したそうです。

5つのフラッペは各380円。消費者が手に取りやすい価格設定を意識しているとのこと。ラインアップは以下の通りです。

・6月23日「メロンフラッペ」

・7月7日発売「ストロベリーフラッペ」

・7月28日発売「シャインマスカットフラッペ」

・8月11日発売「ピーチフラッペ 」

・8月11日発売「マンゴーフラッペ」

シリーズ第1弾の「メロンフラッペ」は、赤肉メロン果肉と青肉メロン果汁の2種類のメロンを使用しています。

メロン果肉入りソースは、果肉感と芳醇な香りが特長の赤肉メロンを使用することで、メロンのごろごろ食感と甘い香りを楽しむことができるといいます。アイス部分には、爽やかな味わいが特徴の青肉メロンを果汁として使用。この果汁はメロンのジューシーな甘さを引き出すために、収穫後に追熟させた完熟メロンを使用しているそうです。

記者はこの「メロンフラッペ」を試飲しました。太めのストローにぎりぎり通る大きさの果肉がごろっと入っていて、贅沢な果実感があります。

クリーミーさもあり、ほどよい甘さで飲みやすく、しっかりメロンの風味を堪能できるので、デザートドリンクとして楽しめました。

フラッペならではの氷の粒感もあって、暑い季節に上がった体温を下げてくれそうです。

次回使える「100円引きクーポン」配布中

「FAMIMA CAFE」のフラッペを購入いただくと、次回フラッペを購入する際に使える「100円引きレシートクーポン」がもらえるキャンペーンもあります。

配布期間は6月23日から29日まで、利用期間は6月23日7時から7月6日までです。

発表会にバズリ中の「モナキ」登場！写真レポート

フラッペの発表会には、SNSを中心にいま話題の4人組コーラスグループ「モナキ」（じんさん、おヨネさん、ケンケンさん、サカイJr.さん）が登壇しました。

トークセッションでは、酷暑が予想されるこの夏にぴったりのひんやり商品にちなみ、メンバー4人が「"最近一番ひんやり"としたエピソード」をフリップに書いて答えました。

また、特別企画「フラッペ決め顔 10秒チャレンジ」にも挑戦しました。「SNSで話題になるキメ顔」を審査基準にじんさんが審査員を務め、ほかの3人がフラッペを片手に、アドリブで商品を表す一言を披露。その後、豊かな表情でフラッペの魅力を決め顔で表現しました。

その模様を写真で紹介していきます。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）