【有楽町】6月21日にたまごサンドを無料配布！さらにSNS投稿でシールももらえるよ。

たまご＆カンパニーは2026年6月21日に、新商品「たまウィズ」を使用したたまごサンドの無料サンプリングイベントを、東京交通会館（有楽町）で開催します。

配布タイミングは全4回

当日は、公式SNSアカウントをフォローした人、計480人に「たまごサンド」を無料で配布します。Instagram（＠tamago.mirai）またはX（＠tandc_inc）のアカウントが対象です。

配布は全部で4回あります。配布開始は10時、12時、14時、16時から、各回先着120食です。

さらに、フォロー後指定のハッシュタグ（＃たまウィズ ＃たまごサンド）をつけて会場やたまごサンドの写真をその場でSNSに投稿すると、オリジナルぷくぷくシールがもらえます。

場所は、JR有楽町駅からすぐの「東京交通会館」1階サンプリングエリアです。

たまごサンドの素「たまウィズ」は、今年4月に関東エリアの一部チェーンにて販売を開始しました。ゆでる、殻をむく、つぶすといった下準備をあらかじめ済ませているため、手軽においしいたまごメニューを楽しめます。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）