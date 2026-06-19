ある日、あるとき、ある場所で食べた食事が、その日の気分や体調にあまりにもぴたりとハマることが、ごくまれにある。

それは、飲み食いが好きな僕にとって大げさでなく無上の喜びだし、ベストな選択ができたことに対し、「自分って天才？」と、心密かに脳内でガッツポーズをとってしまう瞬間でもある。

そんな"ハマりメシ"を求め、今日もメシを食い、酒を飲むのです。

【写真】インドのビール「COBRA（コブラ）」

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なんだか妙に心身が疲れていた。こんな日は、早急にでっかい風呂に入って、湯あがりにうまいものを食べるに限る。それが僕なりの、我が身のメンテナンス方法だ。

そんな時に頼りになるのが、地元エリアのひとつ、西武新宿線武蔵関駅近くにある「第二亀の湯」。基本の浴槽と深めの熱湯があるだけのかなりシンプルな銭湯だが、なにより昼の12時から営業してくれていることがありがたい。いったんざばっと湯船につかってしまって、あとのことはそれから考えよう。



「第二亀の湯」



それにしても、銭湯の強制リセット効果はやはりすごい。さっきまであんなにだるかった体も、ぼんやりとしていた脳も、すっきり爽快。食欲もわいてきて、さてなにを食べようかな!? とわくわくしだしている。



「Namaste（ナマステ）」



駅方面に戻る途中、「Namaste（ナマステ）」というネパール料理店が目に留まる。日本にあるこういうタイプの店はたいてい、ネパール人の経営する、インドおよびネパール料理店であることが多いけど、ここは「ネパール料理」と言い切っている。そこがいい。それに、スパイス料理は疲れた体によく効きそうだ。ここにしよう。



店内へ



さっそく扉をくぐってみていきなり驚いた。店内へと続く通路のスペースが、壁じゅうにスパイスやエスニック系の食材が並ぶ、ちょっとした商店のようになっているのだ。日本語の表記はほとんどないからなにがなんだかわからないもののほうが多いけど、ものすごくわくわくする。そして、一般的なスーパーよりもはるかに安い。こんどから、欲しいスパイスがあったらここに探しに来ることにしよう。



ほぼ外国な風景



店内は想像よりもずっと広く、4人がけのテーブル席が3つと、ファミレスのようなボックス席が3つある。ボックス席のうちひとつは、入り口からの延長で異国の食材で埋まっている。

席に着き、ランチメニューを眺めてみる。メインはネパール料理のプレートが4種で、その他に「チャーハンセット」や「麻婆豆腐セット」などの中華料理があるのはご愛嬌だ。



セットメニュー



ネパール系のプレートは「スペシャルターリーセット」「ターリーセット」「ロティセット」「ダルバートセット」の4種類。頭から3つは写真を見るだけでもかなり豪華な内容で、さらにカレーの具を野菜、チキン、豚肉、マトンから選べるようだ。

最後のダルバートセットはそれらよりはシンプルで、ネパール風野菜カレー、豆類カレー、トマトピクルス、青菜、ライスという内容。肉っけがないのは少し物足りない気がしないでもないけれど、ボリューム的にはダルバートがちょうど良さそうなんだよな。値段も税込で968円とお得だし、ぼんやりとした知識ながら、ダルバートってネパールを代表する国民食のようなものだった気もするし。よし、決まり。



ドリンクメニュー



ドリンクメニューがまた良かった。ラッシーやマサラティーなどはあるものの、それよりも膨大に日本の居酒屋的ラインナップが充実している。ビールにハイボールにサワーに、いいちこやキンミヤのボトルまである。お、なんと、僕の愛するホッピーセットまであるじゃないか。なんてニヤニヤとメニューを眺めていたら、店員さんが声をかけてくれた。

「今日はインドのビールが半額の290円ですよ」

手に持って見せてくれたのは「COBRA（コブラ）」という小瓶のビール。あ、それでお願いします！



コブラとお通し（？）



すぐによく冷えた瓶ビールとお通し的な小皿が到着。グラスに注いでぐいっとやると、すっきりと飲みやすくも、麦の香ばしさや甘みが日本のドライなビールよりは感じられて、うまい。

料理を待つ間に調べてみたところ、コブラはインド系イギリス人によって開発された、イギリスで生産されているビールらしい。コンセプトは「カレーとの究極の相性」。味わいはもちろん、お腹にたまりづらいよう炭酸を抑えてあったりもするらしい。酒飲みの永遠のテーマのひとつとして、カレーライスはビールのつまみになるか？ 問題があるが、こんなビールが存在したとは。

ところでお通し的に出てきた小皿は、ネパールで言うところのお漬けもの、アチャールというやつだろうか。



たぶんアチャール



おそらく、ひよこ豆、大根、にんじん、きゅうりという構成で、味わいはかなり穏やかだ。漬けものやピクルスというよりは和えものに近く、塩気も酸味も辛みもほのか。見た目に反してずいぶん優しい。



「ダルバートセット」



そしていよいよダルバートセットが到着。大皿の上に、ネパール風野菜カレー、豆類カレー、トマトピクルス、青菜、ライスが並んでいる。

まずは器に入った豆カレーをひと口。口当たりはサラサラで、これまた意外なことに、塩気も辛味も強くない、ものすごーく穏やかな味だ。器の底にたっぷり沈んでいるのはレンズ豆だろうか。やわらかなそれを噛み締めると、ほのかなスパイス感と塩気とともに豆豆しさが口のなかに広がる、癒しのカレー。



黒いのは唐辛子だったようでちゃんと辛かった





野菜カレー



続いては野菜カレー。こっちはカレーというよりは炒めものに近い汁っけのなさだ。ネパールにおいては「タルカリ」（野菜や肉などのスパイス炒め）と呼ばれるらしい。このひと皿のなかではいちばん塩気とスパイスが利いていながら、じゃがいも、ブロッコリー、青豆などがやっぱり優しい。

青菜炒めにいたってはもう、僕が家で作るのとほぼ変わらない、控えめな塩気とにんにくで炒めた味。ちなみにライスはインディカ米ではなく普通の白米で、これらのおかずとあまりにも違和感なく合う。



青菜炒め





心の底からうまい



そこでこれまた調べてみたところ、そもそもネパール料理はインド料理とはかなり方向性が違い、油やスパイスは控えめ。素材の味を全面に出す傾向があるらしい。ダルバートとは、ダルが豆スープ、バートが米の意味で、日本で言う定食のようなもの。ここでは伝わりやすいようにカレーと表記しているが、みそ汁&ごはんのイメージに近いようだ。さっきからちらちらと、ネパールにはいないはずの「おふくろ」という言葉が頭に浮かんでいたのはそのためか。

今さらながら、ものすごく好きかもしれない、ネパール料理。なにより、今日の気分にぴったりだ。



徐々に混ざりだすプレート内



また、ダルバートの一般的な食べかたは、まずはそれぞれのおかずを白米と楽しみ、それから少しずつ全体を混ぜながら味わいの変化を楽しむものらしい。やってみると、確かに味わいがより複雑に深まっていい。

また、ここで効いてきたのがトマトのピクルスの存在。ピクルスといっても完全にペースト状のこいつが、全体のなかでは際立ってキャラが立っている。きちんと酸っぱ辛く、香りが爽やかで、あちこちにちょんとのせてやるとがぜん味わいが華やかになる。いきなり全混ぜはしないほうがいいだろうが、後半にこの変化は大歓迎だ。当然ビールによく合い、思わずコブラをもう1本おかわりしてしまった。



最後はこんな状態に



以上、詳しい人、お好きな人にとっては今さらにもほどがあったかもしれない、僕のダルバート体験だった。お会計時、せっかくだから「カレースパイス」と「クミンパウダー」を買ってみた。ボトルにたっぷり入って、2本で税込572円と、やっぱりお手頃。近々これで創作カレーでも作ってみることにしよう。



おみやげ





取材・文・撮影／パリッコ