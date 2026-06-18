100均で買っといてよかった〜！手遅れになる前に！大事なアレを守れるクリアポーチ

お気に入りのぬいぐるみやマスコットをバッグに付けて持ち歩くと、ほこりや汚れ、擦れが気になることがあります。ダイソーの『ミニフィギュア用ポーチ』は、そんなお悩みをまるっと解決。ぬいぐるみを収納しながら持ち運ぶことができ、クリア仕様で中身を隠さず、推し活に使いやすいのが特徴です。早速見ていきましょう！

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商品情報

商品名：ミニフィギュア用ポーチ

価格：￥110（税込）

対応サイズ（約）：縦8cm×横5cm×奥行4cmまで

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480954318

ぬいぐるみを守りながら持ち歩ける！ダイソーの透明な推し活ポーチ

ダイソーの『ミニフィギュア用ポーチ』は、大切なぬいぐるみを保護しながら持ち歩ける便利アイテム。110円で購入できます。

お気に入りのぬいぐるみやマスコットをそのままバッグに付けていると、気付かないうちにほこりや汚れが付いたり、バッグとの摩擦で傷んでしまったりすることがあります。

大切なグッズなのに、汚れが落ちない状態になってしまえばお手上げ。ダイソーのアイデア商品で、賢く推し活するのはいかがでしょうか。

ダイソーの『ミニフィギュア用ポーチ』の実力・使用感は？

すべてを覆う構造ではないため、このポーチに入れれば完全に汚れや傷から守れるというわけではありません。

それでも、直接バッグに付ける場合と比べれば、ぬいぐるみをカバーしながら持ち歩けるため、保護アイテムとして十分役立ちます。

推し活向けのポーチはさまざまな種類が販売されていますが、色付きのものが多く、透明なタイプを探しているとなかなか見つからないことがあります。

また、100円ショップではカラー展開が限られていることも少なくありません。その点、このポーチはクリア仕様なので、中に入れたぬいぐるみのデザインやカラーをそのまま生かして持ち歩くことができます。

さらに、キーリングが付いていないマスコットをキーホルダーのように持ち歩ける点も便利。これまでバッグに付けにくかったマスコットも収納して持ち運べるため、活用の幅が広がります。

今回はダイソーの『ミニフィギュア用ポーチ』をご紹介しました。

気になった方は、ぜひダイソーの推し活グッズ売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。