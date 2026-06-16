えっ、令和にポラ!? スマホと一緒に「ポラロイドカメラ」を持つ人が増えてるらしい。軽量ポラも登場！
いま、トレンドセッターが集まる原宿や表参道の街を歩くと、スマホと一緒にカメラやチェキを持ち歩く人を見かける。キレイに写りすぎるデジタル全盛の時代だからこそ、レトロな質感を日常にプラスするのが「エモい」と受けている。
【写真】カラーバリエーションも豊富
「でもアナログカメラは重いなぁ」という悩みに応える小さいポラロイドカメラが2026年6月に登場！屋内・屋外、フラッシュの有無によって変わる表情が魅力だ。実際に持って歩いてみたが、カバンに入れたことを忘れてしまいそうな軽さだった。
■ポラロイド伝統のフレームが手のひらサイズに！「Polaroid Go Generation 3」
“The Best of Summer is Analog(最高の夏は、アナログの中にある)”
このブランドメッセージのもと誕生した新商品は、Polaroid Go フィルムに対応したコンパクトなモデル。Polaroidのアイコニックなスクエアフレームはそのままに、小さなフォーマットで写真をプリントできる。
カラーバリエーションは、定番のWhiteやBlackに加え、持つだけで気分が上がるPurple、Light Blue、Tealの全5色を展開。ファッションの一部として首から下げて街を歩きたくなるような、遊び心あふれるデザインが魅力だ。
最高製品責任者(CPO)のスティーネ・バウアー・ダールベリさんが「友人とのセルフィーを美しく撮影できるよう、近距離撮影性能の最適化に注力した」と語る通り、この小さなボディには確かな光学技術と高性能なフラッシュが詰め込まれている。
■製品概要
・名称：Polaroid Go Generation 3
・販売価格：1万6880円
・色展開：White・Black・Purple・Light Blue・Teal
・本体サイズ：115 x 116 x 66 ミリ・重さ 325グラム
・バッテリー：リチウムイオンバッテリー
・材質：ABS, PC
・レンズ：Polycarbonate resin fixed focus lens
・絞り：F14,4 / f32
・シャッタースピード：1/500-1 秒
・焦点距離：63.75mm
・視野：水平 38度/ 垂直 38.8度
・フラッシュ：真空放電管式
・付属品：USB-C 充電ケーブル(1.2メートル)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】カラーバリエーションも豊富
「でもアナログカメラは重いなぁ」という悩みに応える小さいポラロイドカメラが2026年6月に登場！屋内・屋外、フラッシュの有無によって変わる表情が魅力だ。実際に持って歩いてみたが、カバンに入れたことを忘れてしまいそうな軽さだった。
■ポラロイド伝統のフレームが手のひらサイズに！「Polaroid Go Generation 3」
“The Best of Summer is Analog(最高の夏は、アナログの中にある)”
このブランドメッセージのもと誕生した新商品は、Polaroid Go フィルムに対応したコンパクトなモデル。Polaroidのアイコニックなスクエアフレームはそのままに、小さなフォーマットで写真をプリントできる。
カラーバリエーションは、定番のWhiteやBlackに加え、持つだけで気分が上がるPurple、Light Blue、Tealの全5色を展開。ファッションの一部として首から下げて街を歩きたくなるような、遊び心あふれるデザインが魅力だ。
最高製品責任者(CPO)のスティーネ・バウアー・ダールベリさんが「友人とのセルフィーを美しく撮影できるよう、近距離撮影性能の最適化に注力した」と語る通り、この小さなボディには確かな光学技術と高性能なフラッシュが詰め込まれている。
■製品概要
・名称：Polaroid Go Generation 3
・販売価格：1万6880円
・色展開：White・Black・Purple・Light Blue・Teal
・本体サイズ：115 x 116 x 66 ミリ・重さ 325グラム
・バッテリー：リチウムイオンバッテリー
・材質：ABS, PC
・レンズ：Polycarbonate resin fixed focus lens
・絞り：F14,4 / f32
・シャッタースピード：1/500-1 秒
・焦点距離：63.75mm
・視野：水平 38度/ 垂直 38.8度
・フラッシュ：真空放電管式
・付属品：USB-C 充電ケーブル(1.2メートル)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。