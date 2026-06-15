◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）

８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、初戦で同８位のオランダと激突する。今大会では新たにスローイン時の５秒制限や交代は１０秒以内などの新ルールが取り入れられる。ＤＦ長友佑都も「５秒は早い」と話しているように、日本の大事な初戦でもこれらのルールが試合の流れにどう影響するのか注目される。

◆北中米Ｗ杯から導入された主なルール

〈１〉３分間の飲水タイム「ハイドレーションブレイク」 酷暑が懸念されるため、前後半のそれぞれ開始から約２０分後にプレーを中断して３分間、飲水タイムが実施される。

〈２〉５秒制限 スローインやゴールキックでの再開を意図的に遅らせていると判断した場合、主審が５秒のカウントダウンを始める。スローインは時間を過ぎると、相手にスローインが与えられる。ゴールキックは時間を過ぎると、相手のコーナーキックで再開となる。

〈３〉治療を受けた選手は１分間ピッチ外に 負傷を偽った時間稼ぎを防ぐことが目的で、治療を受けた選手は最低１分間はピッチ外で待機する。

〈４〉交代は１０秒以内 交代で退く選手は、第４審が交代ボードを掲げてから１０秒以内にピッチを去らなければならない。１０秒を超えると、途中出場予定の選手は最低１分間はピッチに入れず、そのチームは数的不利な状況でのプレーを強いられる。