ミスド「もっちゅりん」、ネットオーダー注文は7月12日受け取り分で終了へ。電話予約や返金対応などの発表も。

ミスタードーナツの公式Xは2026年6月11日、話題の期間限定ドーナツ「もっちゅりん」について、ミスドネットオーダーからの予約は7月12日受け取り分をもって終了することを発表しました。

「すごいことになってるな」

昨年初登場し、大きな話題となった「もっちゅりん」。弾力とやわらかさを食べた瞬間に堪能できる"もっちゅり食感"が特長のドーナツが、26年も期間限定で登場しています。

SNSには長蛇の列に並び購入した人や販売終了のポスターを目にした人の声が多く上がっており、今年も大盛り上がりです。

本商品は、店頭で直接購入する方法に加えて、ミストネットオーダーから予約が可能。

公式Xやサイトでは、ミスドネットオーダーでの予約注文を7月12日受け取り分で終了することが発表されました。

各店舗の製造状況により、日程によっては予約条件数に達しており、予約ができない場合があるとのこと。

店頭と電話での予約は受け付けていません。また、予約キャンセルの連絡がない場合、返金などの対応はできません。

Xには、

「並ぶの苦手だから、ネット予約ありがたかった」

「ギリギリ昨日予約した」

「もっちゅりん8月までいると思ってた」

「予約で来たの1か月後...」

「すごいことになってるなもっちゅりん...」

など様々な反応が寄せられています。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）