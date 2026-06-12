【食レポ】モンテールと代々木上原の名店「アステリスク」がコラボ！数々の受賞歴を持つ和泉光一シェフ監修の「ご褒美スイーツ」を実食&店舗も直撃
洋生菓子を製造・販売する株式会社モンテールと、東京・代々木上原「ASTERISQUE(アステリスク)」のコラボ商品が、全国のスーパーマーケットで2026年6月1日〜7月31日(金)の期間限定で販売中。「アステリスク」の和泉光一シェフは国内外のコンクールで数々の受賞歴を持っている。見た目も味も一流のスイーツを求めて平日も多くの人が絶えず訪れる「アステリスク」。一部のギフト商品以外は、東京の実店舗を訪れないと手に入らない「アステリスク」のスイーツだが、モンテールとのコラボで誕生した、スーパーで手に入る特別な“ご褒美スイーツ”の魅力に迫る。
【写真】花の形をしたケーキが芸術的！代々木上原の「アステリスク」実店舗にも取材してみた
■2種類の贅沢コラボスイーツを実際に食べてみた！
今回発売された期間限定コラボスイーツは、「シューアラクレーム・ショコラ&カスタード」「エクレール・キャラメルサレ」の2種類。「シューアラクレーム・ショコラ&カスタード」は、ショコラクリームとプラリネカスタードの2層仕立てのクリームが入ったシュークリーム。カスタードクリームにはアーモンドが使われており、華やかな香りのタヒチ産バニラも相まって、芳醇な香りと甘みが感じられる。一方、ベルギー産のチョコレートが使われたショコラクリームは、ビターな味わいが印象的だった。大人びた味わいのショコラクリームと、落ち着いた甘さのカスタードの組み合わせは、1日を終えた自分へのご褒美スイーツとしてピッタリだ。少量の塩と黒糖が配合されている生地も、ショコラとカスタードの2層仕立てのクリームの味を際立てていた。
「エクレール・キャラメルサレ」は、キャラメル風味のチョコがコーティングされた生地の中に、生キャラメルペーストとカスタードクリームが2層仕立てで入っているエクレアだ。キャラメルペーストは奥行きのあるほろ苦さと、ほどよく調合された岩塩のまろやかな塩味が際立っており、飽きの来ない後味を醸し出していた。重すぎない甘みかつコクを強く感じられるカスタードクリームも、落ち着いた印象のキャラメルペーストと相性抜群で、そこにフワフワとした食感のエクレア生地がマッチしていた。
両商品とも、しっかりとした甘みがありながら、後味は軽やかで飽きのこない落ち着いた味わいのスイーツだったので、休日のお昼過ぎ、ウトウト心地よい気分のときに味わうのにも、コーヒーや紅茶など好きな飲み物と合わせて楽しむのにもおすすめだ。スーパーで見つけたら、ご褒美スイーツとしてぜひ手に取ってほしい。
【商品詳細】
■販売期間：2026年6月1日〜7月31日(金)
■販売エリア：東北・関東・中部・近畿・中四国・九州・沖縄
■希望小売価格：2商品ともに237円(沖縄のみ291円)
■ASTERISQUE(アステリスク) 和泉光一シェフ・プロフィール
東京都調布市にある「サロン・ド・テ・スリジェ」のシェフ・パティシエとして長年勤務し「ワールド チョコレート マスターズ 2005」にて総合第3位。2006年、2008年には「ワールド・ペストリー・チーム・チャンピオンシップ」に2大会連続で出場し、いずれも総合準優勝、ショコラ・ピエスモンテ部門1位を獲得するなど、国内外のコンクールで数々の受賞歴を持つ。2012年に東京都渋谷区上原に「アステリスク」をオープン。その後も国際大会に挑戦する選手の指導や、大会審査員を務めるなど、後進の育成にも力を注いでいる。2024年に、世界のトップパティシエが集結するフランスの権威ある組織、ルレ・デセールに入会。2026年1月には「トロフェ・アンテルナショナル・ドゥ・ラ・パティスリー・フランセーズ」で準優勝を果たすなど、現在も国内外の舞台で活躍の場を広げている。
■「アステリスク」実店舗にも取材！
今回この食レポ記事を書いている編集部員は、甘いものに目がない。モンテールと「アステリスク」のコラボ商品が発売されたということもあり、「アステリスク」実店舗にもお邪魔してみたい！そんな想いから「アステリスク」の実店舗に取材に訪れた。
店内には、見た目もかわいいケーキの数々が。1番人気はオリジナルショートケーキの「ガトーフレーズ」(650円)、2番人気はモンブランペーストの中にシャンティマスカルポーネと栗のカスタニエが入った「モンブランシャルム」(980円)と、アステリスクの店長・小菅さんは語る。また、ショーケースを見渡すと、“Nouveau”と書かれたピンク色のシールが貼られているケーキにも目を奪われた。このシールが貼られている商品は、最近新しく登場したケーキということで、人気のため通年商品化されたものや、季節限定商品などがラインナップしているため、ぜひ注目してほしい。
今回は、せっかくなのでピンク色のシールが貼られている商品の中から、「パッショネモン」(680円)というケーキをチョイス。花のような見た目が特徴的なこのケーキは、以前「シェフの気まぐれケーキ」という名前で販売されていたケーキが、人気のため通年商品化したもので、ショーケースの中でもひときわ“花”を咲かせていた。“花びら”の部分は、空気を含ませてふんわり仕上げた、高級感のあるバニラチョコクリームの「ガナッシュモンテバニーユ」でできている。クリームの“花”の下には、パッションフルーツとアプリコットの甘酸っぱいジャムや、「ベルベンヌ」という柑橘系の香りがするハーブ入りのガナッシュなどが入っており、アプリコットとパッションフルーツの少し酸っぱさも残った芳醇な甘さが、ベルベンヌのさわやかさとよくマッチしていた。また、“花”を支えているタルト生地も、少しビターなココア味で味を引き締めていた。
店内には、ケーキのほかにも焼き菓子やジャム、チョコレート、ゼリーなどさまざまなオリジナルスイーツが並ぶ。生菓子の消費期限は購入した当日中だが、焼き菓子やチョコレート等は比較的日持ちするスイーツなので、遠くから訪れた場合にたくさん買って帰ったり、親しい人への手土産として購入するのもおすすめだ。焼き菓子の1番人気は、抹茶やキャラメル、ショコラ、アーモンドなど複数のフレーバーがあるオリジナルドーナツ(各340円)だが、今年1月にフランスで和泉シェフと世界大会に出場した焼き菓子6種類(ガレットピスターシュ、マドレーヌアマンド、サブレショコラ、ノワドキャフェ、サブレリンツァー、フロランタンショコラ)もイチオシだという。店舗を訪れた際にはぜひ探してみてほしい。
【「アステリスク」店舗詳細】
■住所：東京都渋谷区上原1-26-16 タマテクノビル1階
■営業時間：10時〜18時
※定休日は公式Instagramより確認
モンテールとのコラボスイーツで一流の味を自宅で気軽に楽しむのも、代々木上原の実店舗ですてきなケーキの数々に出合うのも、どちらも至福のひとときとなるはずだ。世界的パティスリーが演出する、特別なおいしさを体験してみてはいかがだろうか。
取材・文＝平岡大和
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■2種類の贅沢コラボスイーツを実際に食べてみた！
今回発売された期間限定コラボスイーツは、「シューアラクレーム・ショコラ&カスタード」「エクレール・キャラメルサレ」の2種類。「シューアラクレーム・ショコラ&カスタード」は、ショコラクリームとプラリネカスタードの2層仕立てのクリームが入ったシュークリーム。カスタードクリームにはアーモンドが使われており、華やかな香りのタヒチ産バニラも相まって、芳醇な香りと甘みが感じられる。一方、ベルギー産のチョコレートが使われたショコラクリームは、ビターな味わいが印象的だった。大人びた味わいのショコラクリームと、落ち着いた甘さのカスタードの組み合わせは、1日を終えた自分へのご褒美スイーツとしてピッタリだ。少量の塩と黒糖が配合されている生地も、ショコラとカスタードの2層仕立てのクリームの味を際立てていた。
「エクレール・キャラメルサレ」は、キャラメル風味のチョコがコーティングされた生地の中に、生キャラメルペーストとカスタードクリームが2層仕立てで入っているエクレアだ。キャラメルペーストは奥行きのあるほろ苦さと、ほどよく調合された岩塩のまろやかな塩味が際立っており、飽きの来ない後味を醸し出していた。重すぎない甘みかつコクを強く感じられるカスタードクリームも、落ち着いた印象のキャラメルペーストと相性抜群で、そこにフワフワとした食感のエクレア生地がマッチしていた。
両商品とも、しっかりとした甘みがありながら、後味は軽やかで飽きのこない落ち着いた味わいのスイーツだったので、休日のお昼過ぎ、ウトウト心地よい気分のときに味わうのにも、コーヒーや紅茶など好きな飲み物と合わせて楽しむのにもおすすめだ。スーパーで見つけたら、ご褒美スイーツとしてぜひ手に取ってほしい。
【商品詳細】
■販売期間：2026年6月1日〜7月31日(金)
■販売エリア：東北・関東・中部・近畿・中四国・九州・沖縄
■希望小売価格：2商品ともに237円(沖縄のみ291円)
■ASTERISQUE(アステリスク) 和泉光一シェフ・プロフィール
東京都調布市にある「サロン・ド・テ・スリジェ」のシェフ・パティシエとして長年勤務し「ワールド チョコレート マスターズ 2005」にて総合第3位。2006年、2008年には「ワールド・ペストリー・チーム・チャンピオンシップ」に2大会連続で出場し、いずれも総合準優勝、ショコラ・ピエスモンテ部門1位を獲得するなど、国内外のコンクールで数々の受賞歴を持つ。2012年に東京都渋谷区上原に「アステリスク」をオープン。その後も国際大会に挑戦する選手の指導や、大会審査員を務めるなど、後進の育成にも力を注いでいる。2024年に、世界のトップパティシエが集結するフランスの権威ある組織、ルレ・デセールに入会。2026年1月には「トロフェ・アンテルナショナル・ドゥ・ラ・パティスリー・フランセーズ」で準優勝を果たすなど、現在も国内外の舞台で活躍の場を広げている。
■「アステリスク」実店舗にも取材！
今回この食レポ記事を書いている編集部員は、甘いものに目がない。モンテールと「アステリスク」のコラボ商品が発売されたということもあり、「アステリスク」実店舗にもお邪魔してみたい！そんな想いから「アステリスク」の実店舗に取材に訪れた。
店内には、見た目もかわいいケーキの数々が。1番人気はオリジナルショートケーキの「ガトーフレーズ」(650円)、2番人気はモンブランペーストの中にシャンティマスカルポーネと栗のカスタニエが入った「モンブランシャルム」(980円)と、アステリスクの店長・小菅さんは語る。また、ショーケースを見渡すと、“Nouveau”と書かれたピンク色のシールが貼られているケーキにも目を奪われた。このシールが貼られている商品は、最近新しく登場したケーキということで、人気のため通年商品化されたものや、季節限定商品などがラインナップしているため、ぜひ注目してほしい。
今回は、せっかくなのでピンク色のシールが貼られている商品の中から、「パッショネモン」(680円)というケーキをチョイス。花のような見た目が特徴的なこのケーキは、以前「シェフの気まぐれケーキ」という名前で販売されていたケーキが、人気のため通年商品化したもので、ショーケースの中でもひときわ“花”を咲かせていた。“花びら”の部分は、空気を含ませてふんわり仕上げた、高級感のあるバニラチョコクリームの「ガナッシュモンテバニーユ」でできている。クリームの“花”の下には、パッションフルーツとアプリコットの甘酸っぱいジャムや、「ベルベンヌ」という柑橘系の香りがするハーブ入りのガナッシュなどが入っており、アプリコットとパッションフルーツの少し酸っぱさも残った芳醇な甘さが、ベルベンヌのさわやかさとよくマッチしていた。また、“花”を支えているタルト生地も、少しビターなココア味で味を引き締めていた。
店内には、ケーキのほかにも焼き菓子やジャム、チョコレート、ゼリーなどさまざまなオリジナルスイーツが並ぶ。生菓子の消費期限は購入した当日中だが、焼き菓子やチョコレート等は比較的日持ちするスイーツなので、遠くから訪れた場合にたくさん買って帰ったり、親しい人への手土産として購入するのもおすすめだ。焼き菓子の1番人気は、抹茶やキャラメル、ショコラ、アーモンドなど複数のフレーバーがあるオリジナルドーナツ(各340円)だが、今年1月にフランスで和泉シェフと世界大会に出場した焼き菓子6種類(ガレットピスターシュ、マドレーヌアマンド、サブレショコラ、ノワドキャフェ、サブレリンツァー、フロランタンショコラ)もイチオシだという。店舗を訪れた際にはぜひ探してみてほしい。
【「アステリスク」店舗詳細】
■住所：東京都渋谷区上原1-26-16 タマテクノビル1階
■営業時間：10時〜18時
※定休日は公式Instagramより確認
モンテールとのコラボスイーツで一流の味を自宅で気軽に楽しむのも、代々木上原の実店舗ですてきなケーキの数々に出合うのも、どちらも至福のひとときとなるはずだ。世界的パティスリーが演出する、特別なおいしさを体験してみてはいかがだろうか。
取材・文＝平岡大和
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