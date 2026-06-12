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カウンセラーが明かす真実。「あなたの自尊心を傷つける人」が最も危険な理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【一目瞭然】特に関わってはいけない人を瞬時に見抜く方法／注意すべきポイントがここだ！」と題した動画を公開した。カウンセラーで作家のRyota氏が、人間関係において最も関わってはいけない人物の特徴について解説している。



Ryota氏は、人間関係で最も付き合ってはいけないタイプを「あなたの自尊心を傷つける人」だと断言する。人は社会の中で自分の価値を確かめたい生き物であり、自尊心を傷つけてくる相手に対しては無意識に敵対心を抱いてしまうという。そのため、相手を敵と認定した時点で良好な人間関係を築くことは困難になると説明する。



さらに、他者の自尊心を傷つける人は、自身の価値が低く「自分に価値があるよ」と周囲にアピールするために他者を攻撃する傾向があると分析。このような自己中心的な人物と関わると、人間関係の摩擦やトラブルが増加するリスクがあると警告する。また、対処法として「正論を言いたくなる」心理に触れつつも、正論をぶつけることは相手の自尊心をさらに傷つけ、攻撃を激化させるため逆効果であると指摘した。



動画の最後では、逆に最も付き合うべき人物として「あなたを理解してくれて認めてくれる人」を挙げている。人間関係を改善するためには、自分を否定し続ける人から物理的・心理的に距離を置き、自身の価値を認めてくれる理解者を見つけることが重要であると結論付けた。