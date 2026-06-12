ニュウマン新宿で、都会の夜景と開放感を楽しむ大人のビアガーデン
◆ニュウマン新宿で、都会の夜景と開放感を楽しむ大人のビアガーデン
新宿駅直結の「ニュウマン新宿」では、雰囲気の異なる2つのビアガーデンを開催中。「THE MED TERRACE」では、地中海料理を盛り込んだBBQを音楽と共に楽しみ、「GARDEN HOUSE」では、フライドチキンの食べ放題やバーニャカウダに舌鼓。仕事終わりや休日の夜、思い切り食べて飲んで、リフレッシュしよう！
地中海のリゾート気分で手ぶらBBQ「THE MED TERRACE」
ニュウマン新宿7階にあるTOKYO’S BEER GARDEN「THE MED TERRACE（ザ メッド テラス）」は、10月末まで楽しめるおしゃれビアガーデン。
人気のBBQプランは、お肉や野菜の盛り合わせのほかに、ピタブレッドやフムス、焼きなすのディップ・ババガヌーシュやフェタチーズを使ったグリークサラダなど、地中海料理がふんだんに盛り込まれたヘルシーメニュー。バーカウンターでは自分好みにカスタムできるカクテルもあり、心地よい音楽と共に大人のひとときが過ごせそう。
THE MED TERRACE
BBQ PLAN：2時間飲み放題付き6,500円、3時間飲み放題付き8,000円、ソフトドリンク2時間飲み放題付き5,000円
場所：ニュウマン新宿 7F
期間：〜2026/10/31（土）
営業時間：17:00〜22:00（LO21:00）、土・日・祝11:00〜
TEL.03-6380-6706
“飲めるチキン”でエンドレス!?「GARDEN HOUSE」
ニュウマン新宿4Fの「GARDEN HOUSE（ガーデンハウス）」は、広々とした店内と開放感のあるテラスが人気のスポット。
10周年を迎えたこの店の目玉メニューは、昨年大好評だった食べ放題をバージョンアップした、その名も“飲めるチキン”。スモークオーロラソース、グリークヨーグルトソース、チミチュリソースの3種類の特製ディップで、フライドチキンもビールも止まらなくなりそう。
プランには、三浦産の農園直送野菜を使ったバーニャカウダやパスタ、豚肩ロースのグリルなどもあり、ボリューム満点。
GARDEN HOUSE
飲めるチキン食べ放題：2時間飲み放題付き5,500円、3時間飲み放題付き7,800円、小学生ソフトドリンク飲み放題付き3500円 ほか
※6/30（火）まで、7/1（水）からはタコスがメインのプランになります
場所：ニュウマン新宿4F
期間：〜2026/9/30（水）
営業時間：11:00〜21:00（LO20:00）、日・祝〜20:30（LO19:30）
TEL.050-3177-8851
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新宿駅直結の「ニュウマン新宿」では、雰囲気の異なる2つのビアガーデンを開催中。「THE MED TERRACE」では、地中海料理を盛り込んだBBQを音楽と共に楽しみ、「GARDEN HOUSE」では、フライドチキンの食べ放題やバーニャカウダに舌鼓。仕事終わりや休日の夜、思い切り食べて飲んで、リフレッシュしよう！
地中海のリゾート気分で手ぶらBBQ「THE MED TERRACE」
ニュウマン新宿7階にあるTOKYO’S BEER GARDEN「THE MED TERRACE（ザ メッド テラス）」は、10月末まで楽しめるおしゃれビアガーデン。
人気のBBQプランは、お肉や野菜の盛り合わせのほかに、ピタブレッドやフムス、焼きなすのディップ・ババガヌーシュやフェタチーズを使ったグリークサラダなど、地中海料理がふんだんに盛り込まれたヘルシーメニュー。バーカウンターでは自分好みにカスタムできるカクテルもあり、心地よい音楽と共に大人のひとときが過ごせそう。
THE MED TERRACE
BBQ PLAN：2時間飲み放題付き6,500円、3時間飲み放題付き8,000円、ソフトドリンク2時間飲み放題付き5,000円
場所：ニュウマン新宿 7F
期間：〜2026/10/31（土）
営業時間：17:00〜22:00（LO21:00）、土・日・祝11:00〜
TEL.03-6380-6706
“飲めるチキン”でエンドレス!?「GARDEN HOUSE」
ニュウマン新宿4Fの「GARDEN HOUSE（ガーデンハウス）」は、広々とした店内と開放感のあるテラスが人気のスポット。
10周年を迎えたこの店の目玉メニューは、昨年大好評だった食べ放題をバージョンアップした、その名も“飲めるチキン”。スモークオーロラソース、グリークヨーグルトソース、チミチュリソースの3種類の特製ディップで、フライドチキンもビールも止まらなくなりそう。
プランには、三浦産の農園直送野菜を使ったバーニャカウダやパスタ、豚肩ロースのグリルなどもあり、ボリューム満点。
GARDEN HOUSE
飲めるチキン食べ放題：2時間飲み放題付き5,500円、3時間飲み放題付き7,800円、小学生ソフトドリンク飲み放題付き3500円 ほか
※6/30（火）まで、7/1（水）からはタコスがメインのプランになります
場所：ニュウマン新宿4F
期間：〜2026/9/30（水）
営業時間：11:00〜21:00（LO20:00）、日・祝〜20:30（LO19:30）
TEL.050-3177-8851
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