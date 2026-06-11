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「思ったより聞かれなかった」第一志望の面接直後、早稲田27卒の就活生が語った予想外の展開

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

しゅんダイアリー就活チャンネルが、「【密着】「過去イチ本気。」教職も就活も諦めない早稲田27卒に突撃したら、意外な一面が…第一志望の手応えはいかに⁉︎|28卒」と題した動画を公開した。動画では、第一志望の面接に挑む早稲田大学の27卒の学生に1日密着し、面接直後のリアルな心境や、就活への向き合い方が語られている。



面接前、学生は志望する企業のスポンサーを全て暗記し、企業研究をまとめた「この企業だけノート」を持参するなど、「びっくりするくらい準備した」と自信をのぞかせていた。しかし、面接を終えて出てくると「思ったより聞かれなかったな」と苦笑い。用意していたガクチカも聞かれず、全てアドリブで対応した予想外の展開に、かなり緊張した様子を見せた。



その後、カフェでの振り返りでは、自身の面接スタイルについて言及。「ロジカルに話すのは得意じゃない」と自己分析しつつ、言葉に抑揚をつけたり、身振りを大きく使ったりと、情に訴えかける話し方が得意だと明かした。さらに、過去にロジカルに話せず落とされた経験から、「前提をできるだけしっかり話す」ことを意識し、面接官に伝わりやすい構成を工夫していると語った。



面接の後は、教育実習の手続きへ向かう様子も収められている。大学の学費を親に負担してもらう条件として教職を履修したという彼は、6月に教育実習を控えている。しかし、前年の11月頃から早期に面接を受け始め、すでに4社の内定を獲得しているため、就活と教職の両立に焦りはないという。



一日の終わりに、今後の抱負について「愛される人間になりたい」と笑顔で語った彼。入念な準備と自己分析、そして持ち前の人間力を武器に、第一志望の内定獲得に向けて走り続ける姿が印象的な密着動画となっている。